Manuela Carriero su Francesco Chiofalo svela: “Si è sottoposto ad un intervento in anestesia totale”

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Francesco Chiofalo non si ferma, la sua ossessione per la chirurgia lo spinge a sottoporsi sempre a nuovi interventi, ne ha nuovamente parlato la fidanzata Manuela Carriero ieri a La volta buona.

In molti lo criticano per il fatto che sia diventato eccessivo negli anni con i ritocchini, lui però sente la necessità di continuare a ricorrere alla chirurgia estetica. La fidanzata a Caterina Balivo ha fatto sapere: “Proprio in queste ore si è sottoposto ad un intervento di tatuaggio istantaneo“. Di questo nuovo intervento ne aveva parlato lui stesso nelle ultime settimane, sia sui social che a Belve.

Francesco Chiofalo ha fatto il tatuaggio istantaneo: cosa ha rivelato la fidanzata Manuela Carriero a La volta buona

La compagna dell’influencer ha fatto sapere che questa tecnica permette di tatuare tutto il corpo oppure una parte molto estesa di esso. Lui ha deciso di farsi tatuare la schiena e l’intervento è stato fatto in anestesia totale.

Caterina Balivo ha poi mandato in onda un servizio in cui Francesco Chiofalo ha detto a Domenico Marocchi che l’intervento è stato legalizzato ora in Italia. Ha poi confermato che vorrebbe allungare le gambe, queste le sue parole: “E’ un intervento che sogno di fare, in Europa è illegale per motivi estetici. Un metro e 90 mi cambierebbe la vita“.