Stipendio docenti: in arrivo 220 euro netti in più?

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Stipendi più alti per docenti e personale ATA grazie a una riduzione delle aliquote IRPEF. È questa una delle proposte avanzate dal sindacato Anief per contrastare la perdita del potere d’acquisto dei lavoratori della scuola e garantire retribuzioni nette più consistenti. L’intervento punta soprattutto ad alleggerire la pressione fiscale sui redditi medio-bassi, con particolare attenzione alla fascia fino a 40.000 euro annui. Secondo l’organizzazione sindacale, proprio in questa categoria reddituale si concentra la maggior parte dei dipendenti pubblici, compresi insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L’obiettivo è dunque incrementare gli importi effettivamente percepiti in busta paga, senza intervenire direttamente sugli stipendi lordi.

Aumenti stipendi docenti e ATA, Nonnis: “Misura provvisoria”

A illustrare l’iniziativa è Gian Mauro Nonnis, vicepresidente nazionale Anief, intervenuto in un’intervista all’agenzia di stampa Teleborsa : “Si tratterebbe di una misura provvisoria, in attesa delle risorse per il contratto collettivo 2028-2030, che produrrebbe nel frattempo un aumento degli stipendi netti”. L’iniziativa si colloca nel più ampio confronto sulle misure necessarie a contrastare la progressiva erosione del valore reale degli stipendi. Secondo Anief, intervenire sulla pressione fiscale consentirebbe di aumentare nell’immediato le somme nette in busta paga, offrendo un sostegno economico ai lavoratori della scuola senza dover attendere i tempi previsti per il prossimo rinnovo contrattuale.

Nonnis precisa inoltre: “Si propone un sistema a tre aliquote: il 15% fino a 18.000 euro, il 20% fino a 28.000 euro e il 23% fino a oltre 40.000 euro. In questo modo si punta a ridurre il carico fiscale soprattutto per chi percepisce un reddito più basso”. Secondo Anief, a beneficiare maggiormente dell’intervento sarebbero proprio docenti e personale ATA, considerando che una parte consistente dei dipendenti scolastici percepisce retribuzioni comprese negli scaglioni di reddito sui quali si concentrerebbe la riduzione delle aliquote IRPEF.

La proposta di Anief riporta dunque l’attenzione su una questione centrale per il mondo della scuola: la necessità di garantire retribuzioni adeguate all’aumento del costo della vita. Un alleggerimento della pressione fiscale potrebbe offrire un beneficio concreto a docenti e personale ATA, ma difficilmente sarebbe sufficiente, da solo, a risolvere il problema della perdita del potere d’acquisto. La riduzione dell’IRPEF, infatti, non sostituirebbe gli aumenti strutturali degli stipendi previsti dalla contrattazione collettiva. Resta inoltre da valutare la sostenibilità finanziaria dell’intervento e la sua effettiva applicabilità. La sfida sarà quindi trasformare le proposte in misure concrete, capaci di assicurare miglioramenti duraturi alle condizioni economiche del personale scolastico.









