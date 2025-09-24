Stefania Orlando è tornata single: “Non c’erano i presupposti, lo abbiamo capito entrambi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata di ieri de La volta buona Caterina Balivo tra gli ospiti ha accolto anche Stefania Orlando che si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni sulla sua sfera sentimentale. A fine maggio aveva confermato il ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, questa volta ha annunciato la loro rottura.

Dopo aver detto alla conduttrice che l’estate è andata bene la nota showgirl ha fatto sapere di essere tornata single. Ha ricordato alla Balivo che il loro era un ritorno, a detta sua a volte bisogna provare a darsi un’altra possibilità per non avere rimpianti. Volevano capire se la loro storia d’amore fosse davvero finita ed entrambi si sono resi conto che non c’era più nulla da fare.

Stefania Orlando parla della rottura con l’ex e svela in che rapporti sono: la showgirl parla anche degli ex mariti

Nella riconciliazione lei ci aveva creduto, alla conduttrice ha infatti detto: “Io pensavo assolutamente che fosse la volta buona. Sono tornata con tutti i presupposti, con tutta la speranza, la voglia e l’emozione“, le cose però non sono andate come speravano.

Sono rimasti amici? A detta sua è ancora troppo presto, pensa però che riusciranno a mantenere buoni rapporti perché entrambi hanno davvero capito che non c’erano i presupposti per continuare a stare insieme. Stefania Orlando ha parlato anche dei suoi ex mariti, alla Balivo ha detto che non prova risentimento nei loro confronti. Ha poi aggiunto: “Simone è stato l’amore della mia vita, mentre Andrea mi ha insegnato molto”.