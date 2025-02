Grande Fratello, Stefania Orlando frena su Iago Garcia: “Non è scattato nulla”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della puntata di giovedì 20 febbraio del Grande Fratello, gli autori hanno fatto un regalo speciale a Stefania Orlando e Iago Garcia. I due sono stati accolti in tugurio da una tavola imbandita e da un buon vino che ha scaldato l’atmosfera. Inoltre hanno avuto l’occasione di dormire in un letto matrimoniale lontani dagli altri inquilini del Grande Fratello. Il pubblico si augurava che fosse nata una nuova coppia se le cose non fossero andate diversamente. Una volta in casa, Stefania Orlando ha parlato della serata passata con Iago Garcia a Federico e Amanda Lecciso. Quest’ultima le ha chiesto se ci fossero state delle coccole e se si erano baciati. Di qui, è arrivata la reazione di Stefania Orlando che ha raccontato che nel letto hanno dormito distanti senza mai avvicinarsi, tanto da affermare: “Amore, vedrai la clip. E’ stata una bellissima serata. Iago è un uomo tutto d’un pezzo non si smuove.”

Grande Fratello, Stefania Orlando dice che non è scattato niente con Iago Garcia

Amanda Lecciso ha incalzato Stefania Orlando a raccontarle tutta la verità della notte passata con Iago Garcia all’interno del Grande Fratello. La donna a questo punto ha spiegato che la serata è stata piacevole, visto che hanno passato ore a chiacchierare ma nessuno dei due ha fatto un passo in avanti. Stefania ha dichiarato: “Non è colpa di nessuno, tra noi non è scattato niente. C’è una bella intensa, ma non è scattato nulla.” Amanda e Francesco Chimirri sono convinti che i due siano frenati dal loro carattere e dalla loro serietà. Ma Stefania ha precisato ancora: “Per me Iago è importante qui dentro, è una persona con la quale mi trovo bene. Credo che oltre a piacersi come persona, non ci sia altro.” Insomma, sembra che la coppia over sia finita prima di nascere.