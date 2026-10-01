Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2026: Odile divisa tra famiglia e azienda

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La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare affari, sentimenti e segreti familiari, accompagnando il pubblico ogni pomeriggio su Rai1. Al centro delle puntate di questa settimana c’è la crisi della GMM, un nodo che coinvolge Odile, Iacopo, Matteo e l’intera famiglia Guarnieri. A questo punto è inevitabile chiedersi: quale direzione prenderà l’azienda? come reagirà Odile alle pressioni? e quali conseguenze avrà questa crisi sugli equilibri del Paradiso e sulle altre storie?

La GMM in bilico: Odile tra il piano di Iacopo e una strategia più rischiosa

La settimana si apre con una proposta che divide: Iacopo vuole salvare la GMM puntando sul prêt‑à‑porter popolare, una scelta che potrebbe garantire liquidità immediata ma che entrerebbe in contrasto con la filosofia del Paradiso. Odile, però, non è convinta. La giovane Guarnieri sente il peso del cognome e della responsabilità, ma anche la necessità di difendere la visione dell’azienda. Per questo tenta una strada alternativa, più ambiziosa e più rischiosa, che però incontra l’opposizione dei Corsi e mette in crisi anche il suo rapporto con Matteo.

La tensione cresce quando Umberto valuta l’idea di rendere pubblica la paternità di Odile, scelta che potrebbe cambiare gli equilibri familiari proprio nel momento più delicato per la GMM. Il Paradiso osserva da lontano, consapevole che una mossa sbagliata potrebbe trascinare tutti in una spirale di conseguenze imprevedibili.

Riccardo sotto esame al Il Paradiso delle Signore: il test antidroga e un risultato che non convince

Parallelamente alla crisi aziendale, un’altra vicenda scuote la famiglia Guarnieri: Riccardo appare fragile, nervoso, instabile. Adelaide teme una ricaduta nella droga e coinvolge Marta in una decisione difficile: sottoporlo a un test antidroga per fugare ogni dubbio.

Il risultato arriva e sembra scagionarlo, ma qualcosa non torna. Il comportamento di Riccardo continua a destare sospetti, e la sensazione è che il test sia solo la superficie di un problema più profondo. Marta e Adelaide si preparano ad affrontare la verità, qualunque essa sia, mentre Riccardo si chiude sempre di più, incapace di gestire il peso delle aspettative e dei segreti che lo circondano.

Le altre storie: Elisa sorprende tutti, Mimmo soffre e Carla trova un’arma contro Adelaide

Intorno ai grandi drammi della settimana, le altre storie continuano a muoversi con delicatezza e colpi di scena.

Elisa sorprende le Veneri quando decide di intervenire per aiutare Concetta, mostrando un lato maturo e generoso che nessuno si aspettava. Mimmo, invece, ripiomba nelle sue pene d’amore dopo aver letto la lettera di Agata e rifiuta persino un’offerta di lavoro che potrebbe cambiargli la vita. Johnny e Irene devono fare i conti con la loro situazione economica, mentre Ciro rischia di mandare all’aria il pranzo del Circolo per un guaio domestico.

Il colpo di scena arriva da Carla, che sorprende Diana in Caffetteria quando la ragazza dovrebbe essere all’università. Messa alle strette, Diana rivela un segreto che potrebbe diventare un’arma preziosa nella guerra aperta contro Adelaide. Una rivelazione che promette di cambiare gli equilibri e di aprire un nuovo fronte di tensione nelle prossime puntate.