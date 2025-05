Sophie Codegoni rompe il silenzio su Basciano: “Sto vivendo un inferno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è nata in una passata edizione del Grande Fratello Vip e sembravano più complici e innamorati che mai.

Dalla loro relazione è nata la figlia Celine Blu, col tempo però quello che sembrava un amore da favola si è trasformato in un incubo. Più volte si sono detti addio per poi riconciliarsi, fino alla rottura definitiva. La nota influencer ha accusato l’ex compagno di stalking, ha trovato il coraggio di denunciarlo quando si è resa conto che non era al sicuro. La Cassazione ha imposto al deejay l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Alessandro Basciano dovrà rispettare il divieto di 500 metri, non potrà frequentare gli stessi luoghi di Sophie Codegoni e non potrà comunicare con lei in alcun modo.

L’incubo di Sophie Codegosi, dopo la denuncia è tanto l’odio nei suoi confronti

In un’intervista rilasciata al Corriere l’influencer si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni in merito alla delicata e difficile situazione che sta vivendo. Sophie Codegoni ha fatto sapere che l’ex compagno la pedinava, sapeva sempre dov’era, le mandava le foto e le scriveva: “Put**na ti tolgo la bambina”. Lei ha trovato il coraggio di denunciarlo dopo che lui l’ha chiamata per dirle che aveva aggredito con ferocia un suo amico e che l’avrebbe ammazzata.

Per Sophie Codegoni non è stata una liberazione denunciare il padre di sua figlia, ha pianto per giorni perché ha vissuto la cosa come un fallimento personale. Ha poi svelato: “Ho perso 10 kg, ero a pezzi. Ma ho detto basta. Mi sento svuotata, piango sempre. Oggi ogni parola è una ferita“. L’influencer ha fatto poi sapere che sta facendo i conti con tantissimo odio sui social dopo la denuncia contro Alessandro Basciano, in molti sottovalutano la gravità della situazione dicendole che il deejay era ‘solo geloso’. Lei ha concluso dicendo: “Sto vivendo un inferno. Sono sola. Ho tanto odio addosso“.