Obbligo di braccialetto elettronico per Alessandro Basciano: non potrà avvicinarsi a Sophie Codegoni

La loro è stata una storia d’amore alquanto tormentata, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembravano più complici e felici che mai.

Dopo il reality sono andati subito a vivere insieme e dal loro amore è nata la figlia Celine Blu. Più volte, però, si sono ritrovati ad affrontare momenti di crisi che li avevano spinti ad allontanarsi. Continuavano però ad amarsi e per il bene della figlia si sono concessi diverse possibilità fino ad arrivare ad una rottura definitiva. L’ex gieffina nei mesi scorsi lo ha denunciato per stalking, lui ad oggi continua a negare le accuse ma la Cassazione gli ha imposto l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Alessandr Basciano accusato di stalking: dovrà restare lontano da Sophie Codegoni

La decisione è stata presa oggi e lui non potrà più avvicinarsi all’ex compagna, deve infatti rispettare il divieto di 500 metri. Inoltre, non potrà frequentare gli stessi luoghi di Sophie Codegoni e non potrà comunicare con lei in alcun modo.

La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame di Milano, Alessandro Basciano è accusato di stalking ai danni dell’ex compagna. Se il noto deejay si rifiuterà di indossare il braccialetto elettronico nei suoi confronti scatteranno gli arresti domiciliari.