Sienna Miller incinta a 43 anni: pancione sul red carpet

L'attrice Sienna Miller ha sorpreso tutti ai Fashion Awards presentandosi sul red carpet con un evidente pancione che ha confermato la terza gravidanza. A 43 anni, la star britannica si prepara a dive...

L'attrice Sienna Miller ha sorpreso tutti ai Fashion Awards presentandosi sul red carpet con un evidente pancione che ha confermato la terza gravidanza. A 43 anni, la star britannica si prepara a diventare nuovamente mamma, sfoggiando una forma smagliante e un sorriso radioso che hanno conquistato fotografi e fan presenti all'evento.

La Miller ha scelto per l'occasione un abito lungo bianco e trasparente firmato Givenchy, che valorizzava le forme addolcite dalla gravidanza senza nascondere la dolce attesa. Al suo fianco, il compagno Oli Green ha posato orgoglioso, dimostrando la felicità della coppia per questo nuovo arrivo in famiglia.

Un messaggio importante sull'età e la maternità

Per Sienna si tratta del secondo figlio con Green, mentre ha già una figlia adolescente nata dalla relazione con l'ex compagno Tom Sturridge. L'attrice ha sempre difeso la scelta di diventare madre in età matura, lanciando messaggi importanti alle donne che temono il tic-tac dell'orologio biologico.

"Fate tutti i bambini che volete, quando volete. Dimenticate la vostra età. È irrilevante. Completamente irrilevante", aveva dichiarato qualche tempo fa ai media, diventando portavoce di una maternità consapevole e libera da condizionamenti sociali.

La gravidanza a 43 anni della Miller dimostra che i tempi della maternità sono personali e che ogni donna deve sentirsi libera di seguire il proprio istinto senza pressioni esterne. Il mondo dello spettacolo celebra questa scelta coraggiosa, in un momento storico in cui sempre più donne decidono di diventare madri in età più avanzata rispetto al passato.