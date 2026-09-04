Manfredonia Calcio: confermato il team manager Ignazio Silvestri

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica la conferma di Ignazio Silvestri nell’organigramma societario, proseguendo un percorso iniziato nella stagione 2024/25 con il ruolo di Team Manager.

Classe 2002, studente di Diritto e Management dello Sport, Silvestri, nonostante la giovane età, ha già maturato una significativa esperienza nell’ambito calcistico.

Dopo cinque stagioni all’Atletico Vieste, dove ha ricoperto gli incarichi di Responsabile della Comunicazione, Segretario e Team Manager, ha vissuto esperienze con San Severo Calcio e Maracanã, fino all’approdo al Foggia Calcio, dove nella stagione 2021/22 ha ricoperto il ruolo di Team Manager della Primavera 3.

Tre stagioni fa, nel 2024/25, entra a far parte della famiglia biancoceleste come Team Manager della prima squadra, mettendo a disposizione del club esperienza, entusiasmo e competenze organizzative.

Nella stagione 2025/26 arriva quindi un ulteriore passo avanti: la società gli affida l’incarico di Segretario e Team Manager, riconoscendo la crescita professionale maturata nel percorso. Un’evoluzione che racconta anche la crescita dello stesso Manfredonia Calcio 1932: una società che consolida la propria struttura e, allo stesso tempo, valorizza le professionalità che ne accompagnano il percorso.

La crescita professionale di Ignazio Silvestri prosegue così insieme alla crescita del club, in un rapporto fondato sulla fiducia, sulla continuità e sulla condivisione di un progetto sempre più ambizioso.

Buon lavoro, Ignazio.

Forza Manfredonia!

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1933 | S.S. 2026 – 2027