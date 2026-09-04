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Gran finale a Vieste della Mediterranea Fashion Week 2026

Dopo Lecce, Taranto, Mesagne e Bari, l’evento termina con un appuntamento conclusivo che darà spazio a sfilate di Alta Moda e a un racconto inedito sui trabucchi locali, Sabato 5 settembre 2026, ore 21, Via Ripe, 1, Vieste

Gran finale per la quarta edizione della Mediterranean Fashion Week 2026, ideata da Marianna Miceli, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso l’Alta Moda. Dopo Lecce, Taranto, Mesagne e Bari, sabato 5 settembre, dalle 21 in poi, il centro storico di Vieste, in Via Ripe, 1, si appresta ad accogliere la serata conclusiva che vedrà ancora una volta in passerella le creazioni di stilisti internazionali.

A sfilare saranno le ultime collezioni di Aspara – Aidarkhan Kaliev, Blink By Radi Lazarova, Marina Corazziari, Anna Grigorieva, Ziyatihan Ayidaerhan, Tatiana Vorotnikova, Imane Belmkaddem, Amela Radan, L’otoole, Blessed, Indira Ikapova, Neda Porphyrozei, Princess Mishra Of Ayodhya. Nella stessa serata, condotta da Alina Liccione, si svolgerà inoltre, il Fashion Contest Eco_Couture”, una competizione in cui giovani stilisti italiani e stranieri gareggeranno con abiti ispirati alle atmosfere del Mediterraneo, contendendosi il premio per la creazione più bella.

Oltre al mondo della moda, sarà protagonista anche il design di prestigio promosso attraverso percorsi urbani e mostre che coinvolgeranno diverse attività commerciali locali. Per l’occasione ci sarà un momento rilevante dedicato ai Trabucchi, antichissimi strumenti di pesca, diffusissimi a Vieste e per questo simbolo della comunità locale.

Si chiude così una pagina straordinaria di cultura e promozione territoriale, che, sotto il brand #WeAreInPuglia, ha riunito nel complesso più di 200 ospiti internazionali, in rappresentanza di circa 20 Stati, compresa l’Italia, e oltre 50 brand esteri, provenienti da Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan, accolti nei luoghi più caratteristici e suggestivi della regione.

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Consigliera Nazionale di Parità, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

Official Partner: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Hotel Seggio, Hotel I Melograni, Oleificio Fratelli Vieste, White Hotel and Resort, Lido Cristalda, Balkan Open Book, International Fashion Connection, Istituto Cordella, Lotorent, Eurasian Council for Craft and Design, Ascla Ente di Formazione, Malta Fashion Week, Serbia Fashion Week, Aspara Fashion Week, Vous Spain, Camera Nazionale della Moda Svizzera, Ergo Sum Produzioni, AncheCinema Teatri Polifunzionali, My.Organics, Vesta Carburanti.

Media partner ufficiali: Rai News 24, RaiNews.it e Telenorba