Il Golfo di Manfredonia, cuore di Puglia: accoglie i migliori giovani velisti italiani

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Dal 5 al 10 settembre 2026 il mare di Manfredonia sarà il teatro dei Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio. Un appuntamento sportivo che diventa occasione per scoprire il Gargano, il suo paesaggio, il patrimonio culturale e l’accoglienza di una terra naturalmente vocata al mare e allo sport. C’è un modo speciale per conoscere una terra: arrivarci seguendo il vento. È quello che accadrà a Manfredonia dal 5 al 10 settembre 2026, quando il Golfo sarà protagonista dei Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio, una delle manifestazioni più importanti del calendario velico nazionale dedicato alle giovani generazioni. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la VIII Zona FIV, con il supporto organizzativo del Gargano Sailing Club.

Per alcuni giorni Manfredonia accoglierà giovani velisti, tecnici, accompagnatori e famiglie provenienti da diverse regioni italiane, trasformando il rapporto tra sport, mare e territorio in una vera esperienza di viaggio. Perché scegliere Manfredonia significa scegliere una città affacciata sul mare, nel cuore della Puglia, porta d’ingresso naturale al Gargano e punto di incontro tra paesaggio costiero, storia e tradizioni. Qui il mare non è soltanto lo scenario delle regate, ma è parte dell’identità della comunità: una presenza quotidiana che racconta secoli di navigazione, pesca, commercio e vita cittadina.

Il Golfo di Manfredonia offre agli atleti condizioni ideali per vivere la vela, ma offre anche ai visitatori l’opportunità di scoprire un paesaggio sorprendente, dove la costa incontra le colline e le montagne del Gargano. Un territorio capace di cambiare volto nel giro di pochi chilometri: dalle spiagge e dalle acque del golfo ai promontori, dalle campagne agli ambienti naturali del Parco Nazionale del Gargano. E dopo una giornata trascorsa sul mare, Manfredonia invita a rallentare e a lasciarsi conoscere. Il centro storico, il Castello Svevo-Angioino-Aragonese, il porto, il lungomare e le piazze raccontano una città dalla lunga storia, mentre la tradizione gastronomica propone i sapori autentici della Puglia, dal pescato del mare alle specialità della cucina del territorio. Il soggiorno può diventare così un’occasione per andare oltre Manfredonia e conoscere alcune delle destinazioni più suggestive del Gargano. A pochi chilometri si incontrano Monte Sant’Angelo, patrimonio UNESCO e luogo simbolo della spiritualità garganica, e San Giovanni Rotondo, meta internazionale legata alla figura di San Pio. Proseguendo lungo la costa, il viaggio può continuare verso Mattinata, Peschici, Vieste e le altre località del promontorio, tra calette, falesie, trabucchi, borghi storici e panorami sul mare Adriatico. È proprio questa la forza di un grande appuntamento sportivo: portare persone in un territorio e offrire loro la possibilità di viverlo.

I Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio diventano quindi molto più di una competizione. Sono un momento di incontro, socialità e accoglienza, nel quale lo sport giovanile dialoga con il turismo e con la promozione del territorio. Per i giovani velisti sarà una sfida fatta di tecnica, concentrazione, vento e mare. Per le famiglie e gli accompagnatori sarà invece l’occasione di vivere una destinazione capace di unire sport, natura, cultura, enogastronomia e ospitalità. Manfredonia si prepara dunque ad accogliere il mondo della vela giovanile italiana con la sua identità più autentica: quella di una città di mare che guarda al Gargano e che trova proprio nel mare una delle sue più grandi opportunità di crescita e promozione. Dal 5 al 10 settembre, il vento porterà le giovani promesse della vela italiana nel Golfo di Manfredonia. E sarà anche il vento della Puglia a raccontare, attraverso lo sport, una terra da vivere, conoscere e scoprire. Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it

“PUGLIA REGIONE EUROPEA DELLO SPORT. INTERVENTO FINANZIATO CON ACCORDO DI COESIONE PUGLIA POC 21-27, REPUBBLICA ITALIANA, REGIONE PUGLIA E PUGLIAPROMOZIONE. LINEA 03.02 “TURISMO E OSPITALITA’” – RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO E PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE”.