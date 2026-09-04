Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, l’Assessora Valentino ringrazia gli operatori Ase

È stata un’estate importante per Manfredonia. Il “Manfredonia Festival”, la Festa Patronale e i tanti appuntamenti che hanno animato la città hanno portato migliaia di persone nelle nostre strade e nelle nostre piazze.

Una città che vive, però, è anche una città che deve essere pronta a gestire un’affluenza straordinaria e una maggiore produzione di rifiuti.

In questi due anni abbiamo lavorato proprio in questa direzione, cercando di rafforzare e rendere più adeguati i servizi alle esigenze della città. Durante gli eventi più importanti ASE ha garantito una presenza costante, con servizi straordinari che in diverse occasioni sono proseguiti fino all’una di notte, intervenendo prima, durante e dopo le manifestazioni.

Abbiamo inoltre sperimentato, fin dall’inizio di questa Amministrazione, il rinforzo dei carrellati in diversi punti della città nei periodi di maggiore affluenza, una modalità che abbiamo confermato anche quest’anno perché ritenuta utile a sostenere il servizio.

Sono interventi concreti, magari meno visibili di un evento o di una manifestazione, ma fondamentali per una città che vuole essere accogliente e che vuole migliorare.

E proprio per questo credo sia doveroso rivolgere un ringraziamento sincero agli operatori di ASE.

Sono loro che, spesso mentre la città festeggia, continuano a lavorare fino a tarda notte. Sono loro che intervengono quando gli altri hanno già lasciato le piazze. E sono loro che, troppo spesso, diventano il bersaglio più facile delle critiche.

A questi lavoratori voglio dire grazie. Per la presenza, la disponibilità e la professionalità dimostrate durante tutta l’estate e, in particolare, nei giorni più impegnativi.

Naturalmente sappiamo che c’è ancora tanto da fare e continueremo a lavorare per migliorare i servizi. Ma c’è una cosa che dobbiamo dirci con chiarezza: nessun servizio, per quanto potenziato, può funzionare pienamente se manca il senso di responsabilità di chi vive la città.

Possiamo aumentare i turni, rafforzare i carrellati e intensificare gli interventi. Ma se continuiamo ad abbandonare rifiuti, a sporcare gli spazi pubblici o a non rispettare le regole, vanifichiamo il lavoro di tante persone.

La cura di Manfredonia non è soltanto un compito dell’Amministrazione o di ASE. È una responsabilità collettiva.

Noi continueremo a fare la nostra parte. E continueremo a farlo con una convinzione precisa: una città più pulita, più decorosa e più sostenibile si costruisce con servizi migliori, ma anche con cittadini più consapevoli e rispettosi.

Assessora Maria Rita Valentino