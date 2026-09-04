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Venerdì 4 settembre, alle 21.30 su Retequattro, torna Quarto Grado con una puntata che si preannuncia particolarmente intensa. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guideranno un nuovo approfondimento su tre vicende che continuano a generare domande, tensioni e sviluppi inattesi: il caso Garlasco, la profanazione della tomba di Pamela Genini e il giallo della morte di Noemi Impellizzeri. In studio saranno presenti protagonisti diretti, legali e analisti, pronti a commentare gli elementi emersi nelle ultime ore. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali risposte arriveranno sul caso Garlasco? La foto satellitare potrà scagionare Dolci? E cosa emerge davvero sulla morte di Noemi Impellizzeri?

Quali nuovi elementi emergono sul caso Garlasco nella puntata del 4 settembre?

Il caso Garlasco torna al centro della puntata con un nuovo capitolo che potrebbe aprire scenari significativi. Dopo la rivelazione in esclusiva di Quarto Grado, il consulente della Procura di Pavia, professor Roberto Catanesi, ha chiesto di incontrare personalmente Andrea Sempio per completare la consulenza personologica affidatagli. È un passaggio delicato, perché l’incontro potrebbe rappresentare un tassello decisivo nella valutazione del profilo dell’indagato.

La difesa di Sempio, rappresentata dall’avvocato Angela Taccia, è chiamata a rispondere alla richiesta del consulente. La presenza del legale in studio permette di analizzare le implicazioni di questa decisione, le possibili strategie difensive e il peso che un colloquio diretto potrebbe avere nell’evoluzione del caso. Il dibattito si concentra anche sulle domande rimaste aperte: quali elementi hanno spinto Catanesi a chiedere un incontro? Quali aspetti della personalità di Sempio necessitano di un approfondimento? E come potrebbe cambiare la posizione dell’indagato alla luce di questa consulenza?

Il caso Garlasco continua a essere uno dei più complessi e discussi della cronaca italiana, e Quarto Grado punta a chiarire i passaggi più tecnici e le possibili conseguenze delle ultime mosse investigative.

La foto satellitare può scagionare Francesco Dolci nel caso Pamela Genini?

La puntata affronta poi la vicenda della profanazione della tomba di Pamela Genini, un caso che ha scosso la comunità di Strozza, in provincia di Bergamo. L’unico indagato, Francesco Dolci, continua a professarsi innocente e sarà presente in studio per raccontare la propria versione dei fatti.

La difesa di Dolci punta su un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo: una foto satellitare del cimitero di Strozza. L’immagine, secondo i legali, potrebbe dimostrare che Dolci non era presente nel luogo al momento della profanazione. La discussione si concentra quindi sulla validità della foto, sulla sua interpretazione e sul ruolo che potrebbe avere nel procedimento.

La presenza di Dolci in studio permette di analizzare anche il suo stato d’animo, le sue dichiarazioni e la sua volontà di dimostrare la propria innocenza. Il confronto con gli ospiti, tra cui giornalisti e criminologi, offre una lettura più ampia del caso, evidenziando le domande ancora aperte: la foto è davvero sufficiente a scagionarlo? Quali altri elementi sono al vaglio degli inquirenti? E quali scenari potrebbero aprirsi nelle prossime settimane?

Quarto Grado: cosa sappiamo sulla morte di Noemi Impellizzeri e perché la famiglia non crede al suicidio?

L’ultimo blocco della puntata è dedicato al giallo della morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata senza vita a Riposto, in provincia di Catania, lo scorso 23 agosto. Le circostanze del ritrovamento restano poco chiare e la famiglia della giovane non crede all’ipotesi del suicidio, sostenendo che ci siano elementi che meritano un approfondimento più accurato.

Tony Proietto, amico e frequentatore di Noemi, resta indagato pur negando qualsiasi coinvolgimento. La sua posizione è al centro dell’analisi di Quarto Grado, che ricostruisce gli ultimi movimenti della giovane, le testimonianze raccolte e i punti ancora da chiarire. La puntata si concentra sulle domande che la famiglia continua a porre: quali elementi non tornano nella ricostruzione ufficiale? Perché l’ipotesi del suicidio non convince i parenti? E quali accertamenti sono ancora in corso?

Il parterre degli ospiti, composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi, offre un’analisi articolata dei tre casi, mettendo in luce i punti critici e le possibili direzioni delle indagini.