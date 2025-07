Shaila Gatta vorrebbe tornare in tv, dove? Le rivelazioni dell’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta ha trascorso circa sei mesi nella casa del Grande Fratello e nel bene o nel male è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Sui social l’ex gieffina si ritaglia spesso dei momenti per chiacchierare con tutti coloro che ogni giorno la seguono e la sostengono. Nelle scorse ore si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni sul suo profilo Instagram, a chi le ha chiesto se vorrebbe tornare in televisione ha detto: “Mi piacerebbe un giorno tornare ad Amici, magari come ballerina professionista”.

Shaila Gatta commenta gli ultimi rumors: cosa ha detto sui flirt che le hanno attribuito

Nelle ultime settimane si è ritrovata spesso al centro del gossip per via di presunti flirt che le hanno attribuito. In merito a tali rumors con ironia ha detto: “A detta di alcuni, in una settimana avrei cambiato almeno 6 fidanzati. In un mese fanno 24. Meno male che mi aggiornano, altrimenti perderei il conto”.

Shaila Gatta ha parlato anche dei social e del loro utilizzo, a parer suo sono uno strumento utile se vengono usati con criterio. Pensa però che se si esagera possono anche diventare dannosi e che non sono il luogo giusto per mostrare le proprie fragilità.