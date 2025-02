GF, confronto tra Shaila e Lorenzo: “Se non hai fiducia stiamo da soli”, un nuovo addio per la coppia?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua ad essere molto altalenante, i due si ritrovano spesso a fare i conti con delle turbolenze ma riescono sempre a riconciliarsi. Anche nella serata di ieri hanno affrontato nuove incomprensioni, ne hanno discusso durante un confronto in giardino.

Mentre i due si confrontavano la gieffina ha fatto notare al fidanzato che hanno caratteri molto diversi e questo li porta ad affrontare le cose in maniera differente. A parer suo lei vive le cose con più leggerezza rispetto al fidanzato e quando continuava a ripetere che c’era rimasto male per una sua reazione gli ha detto che è meglio stare da soli se non riesce ad avere fiducia in lei.

Nuovo distacco tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Cosa è successo tra loro al Grande Fratello

Nel momento in cui la ballerina ha chiesto al fidanzato di prendere una decisione lui ha subito detto che vale la pena avere fiducia, non vuole che la loro storia d’amore finisca. Subito dopo il gieffino le ha spiegato che aveva bisogno di lei dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, sentiva il bisogno di sfogarsi perché non si era sentito ascoltato.

Anche questa volta Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono riusciti a chiarirsi nella casa più spiata d’Italia. Intanto, alcune indiscrezioni su di lui stanno catturando non poco l’attenzione. A quanto pare il gieffino avrebbe mentito sul suo ‘difficile’ passato, tutto quello che ha rivelato al Grande Fratello potrebbe essere una menzogna, in molti sperano che la vicenda venga a galla nella prossima puntata del reality.