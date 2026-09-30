Cambio programmazione: Tutto per la mia Famiglia conquista la prima serata di Canale 5 dall’8 ottobre

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Il palinsesto di Canale 5 cambia ancora e questa volta la novità riguarda una delle serie più amate del momento: Tutto per la mia Famiglia. La dizi turca dedicata ai fratelli Eren, dopo aver conquistato il pubblico nel daytime e aver superato con successo il test in seconda serata, ottiene la promozione più attesa: la prima serata. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando arriva il debutto in prime time? cosa succede alle altre soap? e come si ridisegna la settimana di Canale 5?

Dal 8 ottobre Tutto per la mia Famiglia arriva in prime time: la nuova collocazione

La decisione è ufficiale: giovedì 8 ottobre, Tutto per la mia Famiglia approda nella fascia più prestigiosa della rete, in onda dalle 22 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna. La serie mantiene comunque la sua presenza nel daytime, dove continua a essere trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:10, oltre agli appuntamenti del weekend.

Il passaggio in prima serata arriva dopo due prove in seconda serata — quella del 24 settembre e quella del 1° ottobre — che hanno confermato l’interesse del pubblico e la solidità della dizi anche fuori dal pomeriggio.

Perché Mediaset punta sul prime time: il successo degli Eren e la strategia della rete

La promozione nasce da un trend chiaro: Tutto per la mia Famiglia è diventata una delle produzioni più commentate e seguite della stagione. La storia di Ömer, Asiye, Kadir ed Emel, segnata da drammi familiari, amicizie e colpi di scena, ha conquistato gli spettatori italiani, che hanno premiato la dizi con ascolti costanti e un forte coinvolgimento sui social.

Mediaset sceglie quindi di puntare sul giovedì sera per consolidare un appuntamento fisso, competitivo e riconoscibile. La dizi entra così nel gruppo ristretto dei titoli capaci di sostenere la prima serata, un risultato non scontato per una serie arrivata inizialmente nel pomeriggio.

Il nuovo palinsesto: cosa succede a Racconto di una Notte e alle serate di Canale 5

Il cambio di programmazione coinvolge anche Racconto di una Notte, che torna a occupare la prima serata della domenica già dal 4 ottobre, in solitaria. Il giovedì sera, invece, diventa la casa ufficiale di Tutto per la mia Famiglia.

Ecco il quadro aggiornato degli appuntamenti:

Giovedì 1° ottobre : Racconto di una Notte + Tutto per la mia Famiglia in seconda serata

: Racconto di una Notte + Tutto per la mia Famiglia in seconda serata Domenica 4 ottobre : Racconto di una Notte in prime time

: Racconto di una Notte in prime time Giovedì 8 ottobre: Tutto per la mia Famiglia in prima serata dalle 22

Una scelta che ridisegna la settimana di Canale 5 e conferma la volontà della rete di valorizzare entrambe le soap, ciascuna nella propria serata di riferimento.