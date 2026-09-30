Tú sí que vales, anticipazioni prima puntata del 3 ottobre 2026: Canalis al debutto, il ritorno di Belén e gli ospiti della nuova edizione

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La tredicesima edizione di Tú sí que vales debutta sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Canale 5, pronta a inaugurare una nuova stagione di esibizioni, sorprese e momenti virali. Il talent show prodotto da Fascino PGT ed Endemol Shine Italy torna con la sua formula vincente: performance di ogni genere, giudici severi e un montepremi da 100.000 euro per il vincitore. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali sono le novità della nuova edizione? chi arriva in studio? e cosa vedremo nella prima puntata?

Elisabetta Canalis debutta alla conduzione: la grande novità del 2026

La sorpresa più attesa riguarda la conduzione. Elisabetta Canalis prende ufficialmente il posto di Giulia Stabile, impegnata con la carriera da ballerina, e debutta nel sabato sera di Canale 5. Per la showgirl sarda è un ritorno in grande stile dopo anni tra cinema, moda e televisione, e la sua presenza promette di dare un ritmo nuovo al programma.

Canalis affianca i confermati Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, coppia ormai storica del talent, arrivata alla nona edizione consecutiva. Il trio guiderà una serata ricca di esibizioni dal vivo, momenti comici e ingressi dei giudici, mantenendo l’energia che ha reso Tú sí que vales uno dei programmi più amati del sabato sera.

Giuria confermata e il ritorno di Belén Rodriguez con un ruolo misterioso

Sul fronte dei giudici, nessuna rivoluzione: tornano Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli resta alla guida della giuria popolare, pronta a influenzare il destino dei concorrenti più incerti.

La curiosità maggiore riguarda però Belén Rodriguez. Dopo le stagioni da conduttrice, Belén torna nello studio con un ruolo ancora non svelato. La showgirl argentina ha condiviso sui social momenti di backstage e si è commossa durante le registrazioni, segno di un coinvolgimento emotivo forte. Le ipotesi circolano ovunque: presenza fissa? ospitata ricorrente? segmento dedicato? La produzione non conferma nulla: il mistero verrà sciolto proprio nella prima puntata del 3 ottobre.

Ospiti e anticipazioni della prima puntata: nomi attesi e voci di corridoio

La serata inaugurale promette ospiti di grande richiamo. Tra i nomi che circolano per la puntata del 3 ottobre troviamo:

Marco Mengoni

Can Yaman

Valeria Marini

Fausto Leali

Si parla anche di una possibile lip sync battle tra giudici e ospiti, uno dei momenti più virali delle scorse edizioni. Al momento, però, si tratta di voci di corridoio: Mediaset non ha ancora rilasciato la lista ufficiale degli ospiti della prima puntata, che resta in aggiornamento.

Le registrazioni sono in corso nello studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma, dove i concorrenti selezionati nei casting di inizio anno si preparano a mostrare il proprio talento davanti al pubblico.