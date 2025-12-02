Sciopero generale 12 dicembre: Cgil ferma Italia, settori coinvolti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In arrivo un nuovo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025. La protesta coinvolgerà numerosi settori, dai trasporti alla scuola, dalla sanità ai servizi pubblici. Si preannuncia una giornata di forte disagi per i cittadini italiani.

Settori coinvolti e orari

I trasporti saranno i più colpiti: a rischio treni, autobus, metropolitane e aerei. Anche la scuola vedrà massicce astensioni dal lavoro di insegnanti e personale ATA. Negli ospedali saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali. Gli scioperi di dicembre si sommano a quelli già programmati nel mese, creando un autunno caldo per il paese.

Le ragioni della protesta

La Cgil protesta contro la manovra finanziaria del governo Meloni, considerata insufficiente per salari e pensioni. “Servono più risorse per lavoratori e famiglie”, ha dichiarato il segretario Maurizio Landini. Il sindacato chiede aumenti salariali, investimenti nella sanità pubblica e migliori condizioni di lavoro. Il governo replica accusando i sindacati di strumentalizzazione politica. Intanto, i cittadini si preparano a una giornata difficile, con il rischio di rimanere bloccati senza mezzi pubblici.