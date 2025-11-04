Grande Fratello, si lascia una coppia storica: “Legame nuovo”, l’annuncio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è tra i programmi storici della televisiva italiana. Nel corso dei vent’anni di messa in onda su Canale 5, il reality show ha visto la nascita di numerose coppie al suo interno. Nel corso delle ultime ore, una coppia amatissima delle passate edizioni del programma ha fatto un annuncio che ha lasciato l’amaro in bocca a suoi fan. Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno pubblicato un post condiviso nei rispettivi profili Instagram dove hanno annunciato la fine della loro storia d’amore che andava avanti da moltissimo tempo. L’ex gieffina ha pubblicato un lungo messaggio per annunciare la novità ai suoi seguaci: “Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando.

Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo.”

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: si erano conosciuti al Grande Fratello 13

Francesca Rocco e Giovanni Masiero non stanno più insieme dopo essersi conosciuti al Grande Fratello 13. Dopo oltre dieci anni di relazione, la coppia ha deciso di dividere le proprie strade. E’ stata l’ex gieffina ad annunciare la novità con un lungo post nel suo profilo Instagram. In un parte del messaggio si legge: Siamo diventati altro. Siamo diventati Amici. E ci piace pensare che l’amicizia sia la forma più alta dell’amore: quella che non pretende, non ferisce, non misura… ma semplicemente dà.” La fine della storia dei due ex gieffini era già nell’aria. Ad inizio anno alcuni siti di gossip avevano riportato di una pesante crisi che aveva colpito i due.



