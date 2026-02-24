Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma seconda serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La macchina organizzativa è già in moto e l’attesa cresce di giorno in giorno: Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata, in programma mercoledì 25 febbraio, nel cuore della 76esima edizione del Festival.

Dopo il debutto del 24 febbraio, il Teatro Ariston riapre le porte a una nuova lunga diretta, tra big in gara, Nuove Proposte, ospiti e momenti destinati a far discutere. Carlo Conti torna alla conduzione per il secondo anno consecutivo, guidando un’edizione che promette ritmo, varietà e un equilibrio tra tradizione e novità.

Qui trovate tutte le informazioni aggiornate sulla scaletta, sugli ospiti e sul sistema di voto della serata, mentre nei prossimi giorni continueremo a integrare l’articolo con eventuali novità ufficiali. Di seguito, quindi, il programma dettagliato della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata del Festival

La seconda serata di Sanremo 2026 vedrà nuovamente protagonisti i trenta artisti in gara, anche se sul palco dell’Ariston si esibirà soltanto metà del cast. L’altra metà salirà sul palco nella terza serata del 26 febbraio, secondo una suddivisione già adottata nelle ultime edizioni per rendere più fluido lo spettacolo televisivo.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, al momento non è stata ancora comunicata.

Non appena verrà ufficializzata, aggiorneremo questo spazio con l’ordine di esibizione definitivo dei primi 15 big in gara. Nel frattempo, ecco l’elenco in ordine alfabetico dei trenta artisti in gara con i rispettivi brani:

Arisa – “Magica favola”

– “Magica favola” Bambole di Pezza – “Resta con me”

– “Resta con me” Chiello – “Ti penso sempre”

– “Ti penso sempre” Dargen D’Amico – “Ai ai”

– “Ai ai” Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

– “Che fastidio!” Eddie Brock – “Avvoltoi”

– “Avvoltoi” Elettra Lamborghini – “Voilà”

– “Voilà” Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

– “Ogni volta che non so volare” Ermal Meta – “Stella stellina”

– “Stella stellina” Fedez & Masini – “Male necessario”

– “Male necessario” Francesco Renga – “Il meglio di me”

– “Il meglio di me” Fulminacci – “Stupida sfortuna”

– “Stupida sfortuna” J-Ax – “Italia starter pack”

– “Italia starter pack” LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

– “Poesie clandestine” Leo Gassmann – “Naturale”

– “Naturale” Levante – “Sei tu”

– “Sei tu” Luchè – “Labirinto”

– “Labirinto” Malika Ayane – “Animali notturni”

– “Animali notturni” Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

– “Le cose che non sai di me” Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

– “La felicità e basta” Michele Bravi – “Prima o poi”

– “Prima o poi” Nayt – “Prima che”

– “Prima che” Patty Pravo – “Opera”

– “Opera” Raf – “Ora e per sempre”

– “Ora e per sempre” Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

– “Per sempre sì” Samurai Jay – “Ossessione”

– “Ossessione” Sayf – “Tu mi piaci tanto”

– “Tu mi piaci tanto” Serena Brancale – “Qui con me”

– “Qui con me” Tommaso Paradiso – “I romantici”

– “I romantici” Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Le esibizioni saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Il peso del voto sarà quindi distribuito tra componente popolare e giudizio radiofonico, con l’obiettivo di fotografare sia il gradimento immediato sia il potenziale di diffusione dei brani.

Al termine della votazione verrà stilata una classifica di serata relativa alle 15 canzoni eseguite. Come da regolamento, al pubblico verranno comunicate solo le prime cinque posizioni, senza l’indicazione dell’ordine di piazzamento.

Spazio anche alle Nuove Proposte che tornano protagoniste con una formula a eliminazione diretta. Si esibiranno 4 artisti, suddivisi in due sfide testa a testa.

Le canzoni saranno votate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I due artisti più votati, uno per ciascuna sfida, accederanno alla terza serata di giovedì 26 febbraio 2026..

Ad accompagnare le Nuove Proposte sul palco dell’Ariston ci sarà Gianluca Gazzoli, chiamato a introdurre e seguire da vicino i giovani talenti in gara.

Sanremo 2026, gli ospiti della seconda serata

(in aggiornamento)

Chi sono i co-conduttori del 25 febbraio

l 25 febbraio non sarà solo competizione. La seconda serata di Sanremo 2026 prevede anche momenti musicali fuori gara e ospiti speciali che arricchiscono il racconto televisivo.

Accanto a Carlo Conti, salirà sul palco Laura Pausini, presenza di rilievo che contribuisce a dare alla serata un respiro internazionale. Tra i co-conduttori ci saranno anche Achille Lauro, l’attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo, chiamati ad affiancare Conti nella gestione dei tempi e degli interventi tra un’esibizione e l’altra.

Live da Piazza Colombo, invece, è atteso Bresh. Il collegamento esterno amplia il perimetro del Festival, coinvolgendo la città e offrendo un ulteriore momento musicale parallelo alla gara dei Campioni.