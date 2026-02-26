Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma quarta serata cover e duetti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana più attesa della musica italiana entra nel vivo con Sanremo 2026, che venerdì 27 febbraio accende i riflettori sulla quarta serata, quella dedicata a cover e duetti. Un appuntamento che, storicamente, sposta gli equilibri perché mette alla prova i 30 Big in gara su un terreno diverso rispetto agli inediti.

Le cover e i duetti di venerdì 27 febbraio 💐#Sanremo2026 pic.twitter.com/L8r0NJdcTf — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 31, 2026

Tutti e 30 gli artisti in gara si esibiranno in una cover scelta dal repertorio italiano o internazionale insieme a un ospite speciale. Qui sotto trovate scaletta, ospiti e dettagli sul sistema di voto della serata, in un articolo aggiornato con tutte le informazioni ufficiali.

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: cover e duetti

La quarta serata di Sanremo 2026 del 27 febbraio è interamente dedicata alle cover. Ogni cantante in gara porta sul palco dell’Ariston un brano celebre, italiano o internazionale, accompagnato da un’artista ospite. Le performance vengono valutate da Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Al termine delle esibizioni viene proclamato il vincitore della Serata delle Cover.

L’ordine di apparizione non è ancora stato comunicato. In attesa della scaletta ufficiale, ecco l’elenco completo dei 30 artisti in gara in ordine alfabetico con i rispettivi duetti:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)

– Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987) Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (1985)

– Occhi di gatto (1985) Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)

– Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962) Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo, 1980)

– Su di noi (Pupo, 1980) Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp (1937)

– The Lady Is a Tramp (1937) Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (2017)

– Portami via (2017) Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé (2002)

– Aserejé (2002) Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani, 2013)

– En e Xanax (Samuele Bersani, 2013) Ermal Meta con Dardust – Golden Hour (Jvke, 2022)

– Golden Hour (Jvke, 2022) Fedez e Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)

– Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995) Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)

– Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970) Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)

– Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972) J-Ax Ligera con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)

– E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974) LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (1988)

– Andamento lento (1988) Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)

– Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975) Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini, 1987)

– I maschi (Gianna Nannini, 1987) Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (1995)

– Falco a metà (1995) Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)

– Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966) Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)

– L’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000) Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana, 1965)

– Il mondo (Jimmy Fontana, 1965) Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)

– Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971) Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)

– La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966) Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (1985)

– Ti lascio una canzone (1985) Raf con The Kolors – The Riddle (Nik Kershaw, 1984)

– The Riddle (Nik Kershaw, 1984) Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (1994)

– Cinque giorni (1994) Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero, 2001)

– Baila morena (Zucchero, 2001) Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack (Ray Charles, 1961)

– Hit the Road Jack (Ray Charles, 1961) Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho (Andrea Bocelli, 2006)

– Besame mucho (Andrea Bocelli, 2006) Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)

– L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979) Tredici Pietro con Galeffi e Fudasca & Band – Vita (Morandi-Dalla, 1988)

Sanremo 2026, gli ospiti della quarta serata

Oltre ai 30 duetti in gara, la quarta serata di Sanremo 2026 prevede ospiti di peso. Francesco Gabbani si esibirà dal vivo dal Suzuki Stage in Piazza Colombo, portando la musica fuori dall’Ariston e coinvolgendo il pubblico presente nel cuore della città.

Dalla nave Costa Toscana, invece, è atteso Max Pezzali, pronto a collegarsi con il Teatro Ariston per un momento musicale che si inserisce nel tradizionale ponte tra palco e territorio.

Chi sono i co-conduttori del 27 febbraio

Alla conduzione della quarta serata troviamo Carlo Conti e Laura Pausini. Per la serata del 27 febbraio, accanto alla cantante romagnola salirà sul palco anche Nino Frassica in qualità di co-conduttore e Bianca Balti.

Il comico porterà il suo stile surreale e la sua ironia, ma sarà anche l’occasione per promuovere “Sanremo Top”, in onda su Rai 1 il 7 e 14 marzo, trasmissione che condurrà insieme a Carlo Conti. La sua presenza aggiunge ritmo a una serata già densa di musica.

Durante la diretta scopriremo chi conquisterà il titolo di miglior cover, mentre la classifica generale continuerà a prendere forma in vista della finalissima del 28 febbraio.