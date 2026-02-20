[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo 2026 torna dal 24 al 28 febbraio con un programma che ripercorre la tradizione della kermesse e introduce alcune novità pensate per valorizzare i trenta Big in gara. Alla guida c’è Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, una coppia che promette equilibrio tra spettacolo, musica e racconto.

Le cinque serate seguono un percorso preciso, dalla presentazione dei brani alla proclamazione del vincitore. Come si articolerà la settimana sanremese? Quali ospiti saliranno sul palco? E come funzioneranno le votazioni? Scopriamolo insieme.

Prima serata del Festival di Sanremo 2026: debutto dei Big e il ritorno di Tiziano Ferro

La prima serata, martedì 24 febbraio, apre ufficialmente Sanremo 2026. Tutti i 30 Big presentano per la prima volta i brani in gara, offrendo al pubblico un quadro completo della competizione. A votare è la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, che stila una prima classifica generale. Al pubblico vengono comunicate solo le prime cinque posizioni, senza indicare l’ordine.

Sul palco, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, arriva Can Yaman, protagonista della serie Sandokan. Il super ospite è Tiziano Ferro, che torna all’Ariston per celebrare i 25 anni di Xdono e presentare il nuovo album.

Come accadrà ogni sera, Max Pezzali si esibirà dalla nave al largo di Sanremo, mentre Gaia porterà la sua musica da Piazza Colombo, creando un collegamento costante tra il teatro e la città.

Seconda e terza serata: Big divisi in due gruppi e finale delle Nuove Proposte

La seconda serata, mercoledì 25 febbraio, vede l’esibizione di 15 Big, votati da Televoto, Giuria delle Radio e Sala Stampa. Anche in questo caso viene comunicata solo la top 5 della serata.

Spazio anche alle Nuove Proposte, con quattro giovani artisti che si sfidano in due duelli diretti. I due più votati accedono alla terza serata. A condurre accanto a Conti e Pausini ci sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, mentre da Piazza Colombo arriva il live di Bresh.

Giovedì 26 febbraio, nella terza serata, si esibiscono gli altri 15 Big, votati con lo stesso sistema della sera precedente. Subito dopo va in scena la finale delle Nuove Proposte, che decreta il vincitore della categoria emergenti.

Gli ospiti musicali sono Eros Ramazzotti e Alicia Keys, mentre la co‑conduttrice è Irina Shayk, alla sua prima partecipazione televisiva italiana. In Piazza Colombo si esibiscono The Kolors, protagonisti di una delle performance più attese.

Quarta e quinta serata Sanremo 2026: cover, classifica finale e proclamazione del vincitore

La quarta serata, venerdì 27 febbraio, è dedicata alle cover, uno dei momenti più seguiti del Festival. Tutti i Big reinterpretano un brano italiano o internazionale insieme a un ospite scelto per l’occasione. Le votazioni arrivano da Televoto, Sala Stampa e Radio, e al termine viene proclamato il vincitore della serata.

Da Piazza Colombo arriva il live di Francesco Gabbani, che aggiunge un ulteriore tassello musicale alla serata.

La quinta serata, sabato 28 febbraio, chiude il Festival con l’esibizione di tutti i Big. Le votazioni delle tre giurie si sommano ai risultati delle serate precedenti per formare la classifica generale.

I primi cinque artisti si esibiscono nuovamente e vengono votati ancora una volta. Il più votato viene proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Il super ospite della finale è Andrea Bocelli, mentre in Piazza Colombo si esibiscono i Pooh, che celebrano i 60 anni di carriera con un live pensato per il pubblico dell’Ariston e per chi segue da casa.