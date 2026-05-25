Samurai Jay e l’adolescenza difficile tra bullismo e discriminazione: “Ho avuto anche disturbi alimentari”

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Samurai Jay è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri de Le Iene con il servizio girato insieme all’inviato del programma Nicolò De Devitiis. I due hanno trascorso insieme 48 ore e il cantante si è lasciato andare moltissimo a confessioni inedite che hanno spiazzato tutti.

Tra le varie cose ha fatto sapere di aver avuto dei disturbi alimentare quando era più piccolo, era arrivato a pesare 105 chili ma dopo sei mesi ne aveva persi oltre quaranta. Come? Smettendo di mangiare, spesso davanti alla madre faceva finta per non farla preoccupare ma poi andava in bagno e vomitava tutto. Quando si è sentito male gli hanno fatto fare le analisi del sangue e tutti i suoi valori erano sballati, non stava affatto bene. Samurai Jay ha confessato di aver rischiato di morire, ha anche rivelato che si sentiva sicuro solo quando si chiudeva in casa.

Samurai Jay bullizzato perché era diverso: le rivelazioni del cantante spiazzano

Il cantante purtroppo ha incontrato anche il bullismo quando era solo in ragazzino, a scuola e in giro lo deridevano perché era diverso, aveva gusti diversi. A Nicolò De Devitiis ha detto che viene preso subito di mira in certi contesti se ti permetti di uscire un po’ dagli schemi. Ha poi aggiunto: “Ero vittima di bullismo quotidianamente, ogni giorno succedeva qualcosa, fuori dalla metro, nei corridoi a scuola, sempre, ovunque“.

In quei bruttissimi momenti lui provava molta rabbia ma non reagiva, rimaneva interdetto. Samurai Jay ha fatto sapere che a volte lo accerchiavano in tanti e ci andavano giù pesante, lo prendevano anche a calci e quando tornava a casa cercava di non far capire nulla alla sua famiglia.