Amaro sfogo di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice la difende: “Chi giustifica il bullismo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultimo periodo Chiara Cainelli ha parlato spesso dei duri attacchi ricevuti sui social in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello. Tanti gli insulti che l’hanno ferita, specie quelli relativi al suo aspetto estetico.

Di recente ha raccontato che in moltissimi l’hanno offesa facendole notare il suo doppio mento, un ‘difetto’ che l’ha sempre infastidita sin da piccola e che ha provato in vari modi a correggere. Nei giorni scorsi a La volta buona ha raccontato che l’insulto più gettonato era ‘Peppa pig‘, del body shaming subito sui social ne ha parlato anche ieri a Storie Italiane, dopo la puntata Chiara Caienelli si è lasciata andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram.

Chiara Cainelli si sfoga sui social per gli attacchi ricevuti: il fidanzato la difende

L’ex gieffina tramite alcune storie ha fatto sapere che era stata invitata in trasmissione per parlare di un delicato e importante tema al fine di sensibilizzare gli altri. A detta sua però la conversazione si è spostata sulla sua partecipazione al Grande Fratello. Lei pensa che quel contesto fatto di pressione emotiva, competitività, stress e dinamiche di gioco non può essere paragonato alla reale quotidianità.

Chiara Cainelli ha fatto sapere che l’ha dispiaciuta il cambio di direzione, specie perché ha avuto la percezione che l’analisi si sia basata più su personali valutazioni di antipatia o simpatica che sul tema per cui era lì. Anche Alfonso D’Apice ha rotto il silenzio sui social per difenderla dicendo che giustificare il bullismo con passati episodi è complicità. Il fidanzato dell’ex gieffina ha aggiunto: “La violenza resta violenza, sempre. Il ‘prima l’hai fatto anche tu’, è solo una scusa per normalizzarla. Chi la giustifica, anche solo a parole, è carnefice quanto chi la mette in atto”.