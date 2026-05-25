Manfredonia, gli operai salvano la fabbrica: inaugurata oggi la Coopla Green

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Oggi, 25 maggio 2026, Manfredonia ha scritto un’importante pagina di riscatto e coraggio. Alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stata ufficialmente inaugurata nella zona industriale, in via Camillo Olivetti la Coopla Green, la nuova realtà industriale nata dalle ceneri della ex Dopla.

Protagonisti assoluti di questa giornata sono i dipendenti, che si sono rifiutati di arrendersi alla chiusura e all’obbligo di dover lasciare la propria terra per cercare un futuro altrove. Di fronte al licenziamento, gli ex operai hanno deciso di mettersi in discussione e rischiare in prima persona: unendo le forze attraverso un’operazione di workers buyout (in collaborazione con Legacoop), hanno rilevato l’azienda e si sono reinventati imprenditori.

La nuova cooperativa manterrà intatto il bagaglio di competenze del territorio, convertendo però la produzione verso materiali in bioplastica certificata e stoviglie compostabili, unendo così la tutela del lavoro alla sostenibilità e all’innovazione ambientale.

“La Puglia è orgogliosa di questi lavoratori, che con determinazione, impegno e soprattutto con tanto coraggio hanno deciso di occuparsi della loro azienda”, ha sottolineato il Presidente Decaro durante il taglio del nastro.

Il traguardo di oggi rappresenta molto più di un’apertura aziendale: è la dimostrazione che il territorio può ripartire dalle mani di chi, pur di non fare le valigie, sceglie di investire sul proprio futuro e su quello della propria comunità.