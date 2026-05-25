Belen Rodriguez non condurrà l’Isola dei famosi: reazione grave e devastante

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Da settimane non si fa che parlare della possibilità di vedere Belen Rodriguez al timone della prossima edizione dell’Isola dei famosi, stando ai rumors affiancata probabilmente da Alvin.

Lei stessa ha ammesso di recente a ‘È sempre mezzogiorno’ che le piacerebbe molto condurre il reality dicendo che conosce bene le sue dinamiche dal momento che in passato ha partecipato come naufraga. Sembra però che dovrà rinunciare alla conduzione quest’anno, a quanto pare infatti non hanno scelto lei come conduttrice.

Non sarà Belen Rodriguez a condurre l’Isola dei famosi: come ha reagito la conduttrice

Probabilmente la conduttrice argentina era convinta che ormai la conduzione del reality fosse sua, infatti c’è rimasta malissimo quando le hanno comunicato che non sarà così. Nella sua newsletter Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che Belen Rodriguez lo ha scoperto nella mattinata del 23 maggio.

Il giornalista ha poi svelato: “Nel pomeriggio, il caos. La sua reazione è stata devastante e grave. In primis, a livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente e per il periodo no”. La showgirl ha quindi dovuto fare i conti con una grossa delusione dal punto di vista professionale, arriveranno presto altri progetti per lei? Lo scopriremo.