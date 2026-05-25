Il Paradiso delle Signore, stop estivo: cosa va in onda al suo posto e come cambia il palinsesto di Rai 1

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Da oggi lunedì 25 maggio 2026 la soap più amata del pomeriggio di Rai 1 Il Paradiso delle Signore si ferma per la consueta pausa estiva, lasciando un vuoto in uno degli slot più seguiti della rete. La decima stagione si è chiusa venerdì scorso con il suo episodio numero 174, portando a compimento un arco narrativo ricco di colpi di scena e confermando ancora una volta la forza del titolo nel daytime della Rai.

Con l’uscita di scena della soap, però, la rete è costretta a ridisegnare il pomeriggio, introducendo cambiamenti che coinvolgono anche La Volta Buona e La Vita in Diretta. Cosa sostituirà Il Paradiso delle Signore? Come si modificheranno gli orari dei programmi più seguiti? E quali novità attendono il pubblico nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore lascia spazio a La Volta Buona: come cambia lo slot delle 16

La prima grande novità riguarda proprio lo spazio che per mesi è stato occupato da Il Paradiso delle Signore. Lo slot delle 16, da sempre strategico per il pomeriggio di Rai 1, cambia completamente volto. A differenza dello scorso anno, la rete non ha scelto di sostituire la soap con un’altra produzione seriale, ma ha deciso di puntare su un’estensione di un programma già consolidato.

La Volta Buona, il people show guidato da Caterina Balivo, non si fermerà più alle 15:55. Dopo la diretta quotidiana, infatti, la trasmissione proseguirà con una mezz’ora aggiuntiva dedicata a una selezione dei momenti più apprezzati della stagione. Una sorta di “best of” che riproporrà interviste, racconti e ospitate che hanno segnato l’annata televisiva della conduttrice napoletana.

La scelta della Rai è chiara: mantenere un clima leggero e familiare nel pomeriggio, evitando bruschi cambi di tono e accompagnando il pubblico verso la fascia informativa successiva. L’assenza di Il Paradiso delle Signore si farà sentire, ma la rete punta sulla continuità emotiva e sulla forza di un programma che ha saputo costruire un rapporto solido con gli spettatori.

La Vita in Diretta anticipa: il nuovo orario di Alberto Matano

La seconda modifica riguarda La Vita in Diretta, che da oggi anticipa la sua partenza. Con lo spazio lasciato libero dalla soap, Alberto Matano tornerà in onda alle 16:45, circa dieci minuti prima rispetto all’orario abituale. Un cambiamento che segue una strategia già sperimentata lo scorso inverno, quando il talk pomeridiano era stato anticipato per contrastare la concorrenza di Dentro la Notizia su Canale 5.

L’orario di chiusura, invece, rimane invariato: Matano saluterà il pubblico alle 18:40, guadagnando così un quarto d’ora in più di trasmissione. Un tempo prezioso che permetterà al programma di approfondire temi di attualità, cronaca e costume con maggiore respiro, mantenendo il ritmo che lo ha reso uno dei punti fermi del pomeriggio televisivo italiano.

La settimana che si apre oggi conferma anche la presenza de L’Eredità alle 18:45, con il proseguimento del Torneo dei Campioni fino al 1° giugno. Un appuntamento molto atteso dai fan del quiz, che vivranno una fase speciale prima del passaggio di testimone.

Il Paradiso delle Signore in pausa: cosa succede da giugno e come si prepara la fascia preserale

Il mese di giugno porterà ulteriori cambiamenti nel palinsesto di Rai 1. Da martedì 2 giugno 2026, infatti, Reazione a Catena con Pino Insegno prenderà il posto de L’Eredità nel pomeriggio, inaugurando la sua lunga stagione estiva. Il quiz tornerà a occupare la fascia preserale, mentre a metà luglio sarà proprio L’Eredità a debuttare in access prime time, sostituendo Affari Tuoi durante la pausa estiva del programma di Amadeus.

Il pomeriggio della rete, dunque, si prepara a vivere settimane di transizione, in cui il pubblico dovrà abituarsi a un ritmo diverso, privo della presenza quotidiana de Il Paradiso delle Signore. La soap tornerà dopo l’estate con l’undicesima stagione, ma nel frattempo Rai 1 punta su stabilità, continuità e volti familiari per accompagnare gli spettatori.

Il nuovo palinsesto, valido dal 25 al 29 maggio, prevede Tg1 alle 13:30, La Volta Buona dalle 14:05, il Tg1 delle 16, Che tempo fa alle 16:30, La Vita in Diretta dalle 16:35, L’Eredità alle 18:40 e il Tg1 delle 20. Una struttura che cerca di mantenere equilibrio e fluidità, pur in assenza della soap che per mesi ha dominato la scena.