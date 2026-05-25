Oroscopo e classifica settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 maggio su amore e lavoro: il Cancro conquista il massimo dei voti

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 25 al 31 maggio, i nati sotto il segno del Toro vivono un momento d’oro sul lavoro per accordi e trattative, mentre in amore cercano stabilità con il partner o, se single, potrebbero fare un incontro intrigante in ambito professionale.

I Gemelli sentono il bisogno di mettersi in gioco nei sentimenti, cercando complicità e legami alla pari, mentre sul piano lavorativo mostrano grande entusiasmo e intraprendenza, pur dovendo evitare di disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente.

I nativi Cancro si lasciano alle spalle le turbolenze amorose ritrovando armonia ed empatia, specialmente in vista di un weekend scoppiettante. Negli affari recuperano invece lucidità e pragmatismo, riuscendo a sbrogliare vecchi nodi e a volgere le situazioni a proprio favore.

Oroscopo e classifica della settimana 25-31 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, nei prossimi giorni ti servirà parecchio sangue freddo. Misura bene le parole, in particolare tra martedì e mercoledì, quando vecchi nodi potrebbero venire al pettine. Se hai una storia stabile, cogli l’occasione per affrontare i discorsi lasciati in sospeso e ritrovare un’intesa sincera. Se sei single, l’atmosfera è decisamente stimolante: hai una gran voglia di fare nuovi incontri, ma non hai alcuna intenzione di accontentarti di avventure superficiali o scendere a compromessi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento di pretendere il massimo. Sul piano professionale hai l’impressione di spendere molte energie senza ricevere il giusto riconoscimento. Non mollare: la situazione sta cambiando e i primi segnali positivi sono pronti a ridarti fiducia. Armati di pazienza e costanza, perché le basi che stai gettando ora porteranno grandi soddisfazioni nei mesi a venire. La tua determinazione sarà la tua forza. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, anche se la testa è quasi tutta presa da scadenze e questioni pratiche, il tuo cuore sta finalmente ricominciando a farsi sentire. Se hai una relazione, cresce la voglia di stabilità, concretezza e piani a lungo termine; parlate del domani con molta più serenità e non si escludono passi importanti. Se invece sei single, aguzza la vista: un incontro intrigante potrebbe nascere proprio in ambito professionale o grazie a una nuova collaborazione. In ambito lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è un periodo d’oro per accordi, trattative e decisioni capaci di blindare la tua posizione. È il momento perfetto per gettare fondamenta indistruttibili e raccogliere i frutti di ciò che hai costruito con fatica. Qualche dinamica professionale cambierà pelle e ci saranno ruoli da riorganizzare, ma il futuro promette decisamente bene. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – In amore, i sentimenti si prendono la scena e ti ritrovi con una grande voglia di metterti in gioco e aprire il cuore. Se hai già un partner, è il momento di fare un bilancio emotivo: hai bisogno di un legame alla pari, dove sentirti speciale e valorizzato. Quando c’è questa sintonia, la complicità di coppia vola alto. Se invece sei single, occhi aperti soprattutto tra martedì e mercoledì: l’oroscopo di Paolo Fox segnala dialoghi magnetici e incontri decisamente intriganti. In ambito lavorativo, sei un vulcano di entusiasmo e hai una gran voglia di farti valere. Questo cielo premia l’intraprendenza, quindi lancia i tuoi progetti, stringi nuove alleanze o presentati a chi di dovere. L’unico rischio? Voler fare troppe cose insieme. Concentra il tiro e mantieni la rotta: la lucidità sarà il tuo superpotere. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – In amore, ti lasci finalmente alle spalle settimane parecchio turbolente e ricominci a trovare una bella armonia interiore. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la svolta vera arriverà modificando il tuo modo di porti: meno decisioni di pancia e molta più empatia. C’è un legame importante che non vuoi perdere? Questo è il momento giusto per fare il primo passo. Tieniti pronto, perché il weekend promette batticuore e scintille che credevi spente. In ambito lavorativo, la mente torna sgombra e lucida, l’ideale per sbrogliare i vecchi nodi rimasti in sospeso. Se di recente hai dovuto incassare colpi o gestire discussioni, adesso hai la maturità per girare la situazione a tuo favore. Muoviti con pragmatismo: la rabbia e l’orgoglio sono cattivi consiglieri, punta solo ai fatti. (5 stelle, settimana ottima)

Paolo Fox, oroscopo dell’ultima settimana di maggio: classifica da Leone a Scorpione

Leone – Le emozioni forti non ti mancano, ma il cielo sentimentale è decisamente instabile. Rischi di reagire d’impulso, specie se ti senti sotto lente d’ingrandimento o poco considerato. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, per le coppie collaudate la parola d’ordine è “calma”: evita i battibecchi inutili. Se hai il cuore libero, non forzare la mano con nuovi incontri. Occhio soprattutto a venerdì, una giornata che richiede massima prudenza nei rapporti. In ambito lavorativo, qualche freno di troppo o un accordo più faticoso del previsto rischiano di innervosirti. Anche se le cose non corrono alla velocità che vorresti, ricorda che è solo una nuvola passeggera. Cerca di non accumulare tensioni – in particolare giovedì – e resta concentrato su ciò che conta davvero. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, in questo momento hai la testa altrove, concentrata soprattutto sulle tue questioni pratiche e personali. Il rischio? Lasciare i sentimenti in panchina. Se sei in coppia, il partner potrebbe avvertire una certa freddezza: per evitare malintesi, non chiuderti a riccio e parla chiaro. Se sei single, i nuovi incontri non sono la tua priorità e i canali di comunicazione sembrano un po’ disturbati. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le stelle girano a tuo favore soprattutto nella sfera professionale. Ogni traguardo che tagli rafforza la tua posizione e ti aiuta a gettare fondamenta solidissime per il futuro. Nelle prossime settimane aspettati nuovi stimoli, occasioni di crescita e gratificazioni nate interamente dalla tua ammirevole costanza. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, ti trovi in un momento di profonda analisi interiore. Senti il bisogno di capire se ciò che ricevi dal partner sia allineato ai tuoi veri desideri. Se hai una relazione, potresti trovarti a ridiscutere certi equilibri per fare chiarezza nel tuo cuore. Se invece sei single, la tua tolleranza per le storie superficiali è ormai a zero: cerchi solo legami autentici. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la parola d’ordine di questa settimana è una sola: tenersi alla larga dalle complicazioni inutili. In ambito lavorativo, la pazienza ha un limite e la tua l’hai esaurita. È arrivato il momento di reagire a ciò che ti sta stretto. Se di recente ti sei sentito poco considerato, aspettati confronti accesi o scelte drastiche. Fai sentire la tua voce e imponi le tue ragioni, ma ricorda di mantenere la calma: la rabbia non è mai una buona consigliera. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, il tuo cuore si risveglia e ricomincia a battere forte. Se hai una relazione, questo è il momento perfetto per ritrovare l’intesa, la passione e la voglia di condividere tutto. Sei single? Smetti di nasconderti dietro i vecchi fantasmi del passato: le opportunità per fare un incontro speciale ci sono, devi solo coglierle. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, giovedì e venerdì saranno due giornate ad altissimo tasso di emozioni. In ambito lavorativo, i compiti si accumulano e potresti avvertire il peso dei troppi impegni. La chiave di volta sarà pianificare le tue giornate stabilendo cosa viene prima. Respira profondamente ed evita i passi azzardati, specialmente per quel che riguarda le tue tasche. Nel frattempo, si intravedono all’orizzonte nuove proposte e progetti interessanti da esaminare con cura. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 25-31 maggio secondo l’oroscopo di Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, questo periodo ti vede brillare per energia e slancio verso il domani, ma nei sentimenti c’è qualche nodo che richiede prudenza. Se hai una relazione, evita di voltare la testa dall’altra parte di fronte a piccoli malintesi o distacchi; il weekend sarà il momento perfetto per un chiarimento a cuore aperto. Se invece non hai legami, le emozioni non mancano, ma attenzione alla tendenza di mettere su un piedistallo chi hai appena incontrato. In ambito lavorativo, la tua voglia di metterti in gioco è alle stelle e i riconoscimenti non tarderanno, anche se serve ancora un pizzico di pazienza per i tempi burocratici. Le stelle appoggiano le novità e le scommesse professionali: i veri frutti di quello che semini oggi si vedranno chiaramente nei prossimi mesi. Fidati del tuo intuito. (3 stelle, settimana discreta)

Capricorno – In amore, in questo periodo così frenetico e denso di impegni, non cerchi colpi di scena o grandi exploit romantici, ma una solida spalla su cui appoggiarti. Se hai una relazione, cura i dettagli: c’è il rischio di apparire un po’ distaccato o algido agli occhi del partner. Se invece non hai legami, la tua mente è temporaneamente focalizzata altrove e non hai alcuna fretta di rimetterti in gioco. In ambito lavorativo, l’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che il carico di impegni sta aumentando. Ti trovi a gestire dinamiche intricate che mettono alla prova la tua proverbiale diplomazia. Alcuni accordi professionali potrebbero subire modifiche, costringendoti a rivedere i tuoi piani d’azione. La pressione è notevole, ma hai tutte le carte in regola per non perdere la bussola. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, senti un forte bisogno di lasciarti andare e vivere i sentimenti a fondo. Se hai già una relazione solida, aspettati una bellissima complicità, fatta di stimoli continui e momenti complici. Se invece sei single, c’è una persona che ti ronza in testa: prima di esporti, però, cerca di capire se giocate la stessa partita. Lascia perdere chi si dimostra ambiguo o sfuggente. In ambito lavorativo, la fantasia non ti manca, anzi: le intuizioni geniali saranno il tuo asso nella manica. Il vero obiettivo ora è non lasciarle sulla carta, ma metterle in pratica. Un occhio di riguardo va alle finanze: l’inizio del mese è stato piuttosto dispendioso, quindi, adesso ti conviene tirare un po’ i remi in barca e gestire il budget con più prudenza. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, i sentimenti si riprendono il centro della scena. Avverti un forte impulso a mostrare la tua parte più autentica e a dire ciò che pensi senza filtri. Se hai una relazione, stai per vivere una fase di intesa profonda e rigenerazione. Per chi desidera fare un salto di qualità – che sia una convivenza o l’inizio di una famiglia – l’orizzonte promette bene. Anche l’ambiente domestico e i progetti legati all’abitazione godono di un’ottima spinta. Sul fronte lavorativo, in ufficio l’aria è ancora pesante. Ti tocca fare i conti con alleanze da rifondare, ruoli da definire e qualche accordo da rinegoziare con calma. Non pretendere che tutti viaggino sulla tua stessa lunghezza d’onda: i punti di vista differenti potrebbero creare qualche scintilla. Niente panico, però: l’arrivo di una buona comunicazione a metà settimana ti restituirà l’ottimismo perduto. (4 stelle, settimana buona)