Temptation Island, Sabrina è ancora innamorata di Giovanni? “Il sentimento c’è”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ha fatto non poco discutere il comportamento di Sabrina a Temptation Island, in moltissimi infatti l’hanno riempita di critiche e attacchi per il modo in cui ha mancato di rispetto all’ex fidanzato Giovanni.

Nel villaggio lei era palesemente interessata a Lory, ha fatto di tutto per ottenere le sue attenzioni fregandosene del fatto che ci fosse il fidanzato dall’altra parte. Sono stati tantissimi i video che hanno ferito Giovanni, infatti ha chiesto per ben tre volte il falò anticipato perché era stanco di vedere certi atteggiamenti. Le prime due volte Sabrina non si è presentata, ha infatti preferito continuare il suo percorso.

Giovanni ha escluso una riconciliazione con Sabrina dopo Temptation Island: lei lo ama ancora?

Un mese dopo la rottura gli ex hanno avuto la possibilità di avere un confronto durante il quale lui ha più volte ribadito di non provare più un sentimento per l’ex fidanzata. Si è detto sicuro di non volerla più avere al suo fianco e con le sue parole ha quindi escluso una possibile riconciliazione. Lei non è sembrata innamorata di Giovanni a Temptation Island, dopo la rottura però lo ha più volte cercato, al ragazzo ha anche inviato delle foto che la ritraevano mentre piangeva.

Sabrina si è forse pentita del modo in cui si è comportata? Nel villaggio ha di nuovo tradito l’ex fidanzato e con i suoi atteggiamenti ha provocato la fine della loro relazione. Sui social ha pubblicato alcuni post che lasciano pensare che provi ancora qualcosa per lui. Dopo aver pubblicato la foto di Giovanni, che ritrae il momento in cui l’ha vista arrivare al confronto un mese dopo la rottura ha scritto: “E se non mi guarda così, sappiate che non lo voglio”. Nel secondo post ha ammesso: “Perché nonostante tutto il sentimento c’è“.