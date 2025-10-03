Rosario Guglielmi rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: “Percorso turbolento però…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island che ha portato alla rottura con l’ex fidanzata Lucia Rosario Guglielmi aveva accettato il trono a Uomini e Donne, il suo percorso però è terminato subito.

L’ex volto di Temptation Island è stato ‘cacciato’ dal dating show a causa di alcune rivelazioni fatte in studio da Lucia Ilardo. La ragazza ha rivelato che si erano rivisti fino a pochi giorni prima e c’era stato anche un rapporto intimo. Lei si è detta convinta che lui non fosse pronto per mettersi in gioco a Uomini e Donne e Maria De Filippi si è detta d’accordo con lei.

Le prime parole di Rosario Guglielmi dopo Uomini e Donne, cosa ha detto sui social

Dopo un periodo di assenza l’ex ‘tronista’ di Uomini e Donne è tornato sui social dove ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che lo hanno riempito di affetto e sostegno. Ai suoi seguaci ha detto che quella che ha vissuto è stata l’esperienza più forte della sua vita e la porterà sempre dentro.

Tra le varie cose Rosario Guglielmi ha poi aggiunto: “È stato un percorso turbolento, però la vicinanza che mi avete dimostrato è stata apprezzata, non la dimenticherò mai“. Il ragazzo ha anche rivelato di aver lasciato il suo vecchio lavoro per dedicarsi ad altro, però non si è lasciato sfuggire nessun dettaglio in merito ai suoi nuovi progetti lavorativi.