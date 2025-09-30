[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riparte a Manfredonia il Club del libro, organizzato da Bookstore Mondadori, un’occasione per lettori curiosi e appassionati. Il primo appuntamento avrà luogo il 9 ottobre alle ore 21:00 presso la “La Traccia Nascosta“, in via San Francesco, e avrà come protagonista un classico intramontabile: “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf. Per partecipare al club è prevista una quota annua di 5 euro, interamente devoluta a La Traccia Nascosta, a sostegno dell’A.P.S. Gli incontri si terranno una volta al mese e ogni appuntamento sarà dedicato a una lettura diversa, permettendo ai partecipanti di esplorare generi e autori differenti e di condividere le proprie riflessioni in uno spazio culturale intimo e accogliente. “Chi non legge, a settanta anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’Infinito”, scriveva Umberto Eco. Il club del libro, attraverso il racconto di storie diverse, offre ai partecipanti la possibilità di vivere mille vite, tutte diverse.