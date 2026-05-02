Helena Prestes incassa nuovi complimenti: “E’ speciale”, ecco da chi

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Helena Prestes è tra i personaggi più seguiti in questo momento in Italia. La donna si è fatta conoscere grazie alla partecipazione al Grande fratello nel 2024 dove ha incontrato anche l’amore. Da tempo, la modella influencer è legata sentimentalmente a Javier Martinez, un pallavolista argentino. Nel corso delle ultime ore, la donna è finita al centro dell’attenzione per un video postato da Lorenzo Marchetti, un noto make-up artist italiano. L’uomo ha pubblicato un filmato su Tik-tok dove giudica il trucco della 35enne di San Paolo. In questa circostanza, il make-up artist ha confidato di aver conosciuto Helena Prestes in occasione del Grande fratello, dichiarando in questo modo: “La trovo stupenda, ho avuto modo di conoscerla, è una ragazza speciale.”

Helena Prestes riceve i complimenti da un noto truccatore

Lorenzo Marchetti ha elogiato Helena Prestes ed in particolare il suo trucco. Il truccatore ha pubblicato un video su Tik-tok dove ha giudicato il make-up fatto sul volto della modella brasiliana. L’uomo ha dichiarato: “Trovo che i make-up di Helena sono super giusti, i colori funzionano sempre e riescono a valorizzarla al meglio…..voto 9/mezzo avrei dato 10, l’unica pecca le sopracciglia. Comunque sei bellissima, sei una ragazza speciale, continua così”. Un momento d’oro per la modella brasiliana che in questo momento si trova in America per impegni di lavoro. La donna ha saputo crearsi una carriera di tutto rispetto anche fuori dall’Italia.