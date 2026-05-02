Grande fratello vip, sfiorata la rissa tra due gieffine nella casa: l’accaduto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande fratello vip, gli animi all’interno della Casa sono sempre più incandescenti. Nelle scorse ore, due gieffine si sono rese protagoniste di un accesissimo scontro all’interno del programma. Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono tornate a discutere vivamente a causa di Francesca Manzini e Marco Berry. L’ex deputata parlamentare ha difeso l’imitatrice di Striscia La Notizia, che ha rivelato di avere paura del mago dopo la lite avvenuta nel giardino del Grande fratello vip. L’ex fidanzata di Pietro Delle Piane ha difeso la posizione di Marco Berry, sostenendo che Francesca Manzini stia facendo la vittima solo per metterlo in cattiva luce.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini sfiorano la rissa al Grande fratello vip

Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno sfiorato la rissa all’interno del Grande fratello vip. L’ex deputata europarlamentare ha dichiarato, rivolgendosi alla gieffina durante un confronto in cucina: “Tu hai detto che lei ha fatto melodramma, invece tu devi comprenderla è stata spaventata da Marco da un uomo che fa esattamente quello che vuole e hai messo tutti contro Francesca”. La reazione dell’ex fidanzata di Pietroa Delle Piane non si è fatta attendere, tanto da sbottare: “Non ti sopporto più, hai rotto i cogli*ni. Porc* Giuda. Quella str*nza non la sopporto” prima che la regia censurasse tutto. Urla che sono state udite da Adriana Volpe che spaventata ha iniziato a dire: “No, no, no, no.”