I Cesaroni – Il ritorno cambiano programmazione: la decisione di Mediaset

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I Cesaroni – Il ritorno è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni settimana le vicende con protagonista la famiglia più famosa della Garbatella sono seguite da 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di programmazione che sta facendo discutere gli italiani. In particolare, i Cesaroni – Il ritorno andranno in onda con un solo episodio settimanale. Di conseguenza, lunedì 4 maggio andrà in onda il nuovo appuntamento della fiction ed a seguire una delle commedie più amate dagli italiani “Benvenuti al sud.” La decisione di Mediaset è pensata per valorizzare al massimo uno dei prodotti più amati dal pubblico italiano.

I Cesaroni – Il ritorno in onda con un solo episodio dal 4 maggio

Da lunedì 4 maggio andrà in onda un solo episodio a settimana de I Cesaroni – Il ritorno. Canale 5 segue quanto fatto dalla Rai, che ha deciso di optare la formula ridotta per Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie in onda ogni domenica sul primo canale del servizio pubblico. Le anticipazioni della nuova puntata della fiction in programma il 4 maggio rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Marco, il quale deciderà di raggiungere Milano per convincere Eva a far rimanere la loro figlia Marta in Italia. Ines, invece sembrerà rilassarsi con Mimmo quando un imprevisto la richiamerà ai suoi doveri da madre.