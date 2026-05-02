Racconto di una notte cambia programmazione: la novità per i fans di Canale 5

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Racconto di una notte è la nuova serie tv turca in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. Le puntate sono viste in media da 2 milioni di telespettatori, non facendo rimpiangere gli altri prodotti made in Turchia trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset. Nelle ultime ore, la dizi turca è finita al centro di un’indiscrezione per quanto riguarda la sua programmazione. Secondo quanto riportato da Blasting News; Racconto di una notte si sposterà di giorno per permettere la messa in onda della finale di Amici. La serie tv turca andrà in onda eccezionalmente di sabato 16 maggio su Canale 5 per evitare al talent show di Maria De Filippi di scontrarsi con l’Eurovision Song Contest, che quest’anno vedrà per l’Italia gareggiare Sal Da Vinci.

Racconto di una notte in onda eccezionalmente sabato 16 maggio al posto di Amici

La finale di Amici andrà in onda domenica 17 maggio per evitare lo scontro con Eurovision Song Contest, in onda sabato 16 maggio su Rai 1. Mediaset ha deciso di preservare l’ultimo atto del talent show di Maria De Filippi, preferendo puntare su Racconto di una notte, che andrà in onda eccezionalmente di sabato. Le anticipazioni delle nuove puntate della serie tv turca rivelano che Mustafa chiederà delle rassicurazioni dalla sorella dopo aver visto Canfeza vestita da sposa con Mahir. La protagonista, invece, nasconderà ad Afet che suo padre è colui che ha ucciso Mehmet.