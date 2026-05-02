Helena Prestes vola a Miami: il motivo è speciale

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Helena Prestes è volata in America dopo aver finito il trasloco a Lecco. La modella brasiliana ha raggiunto New York per alcune collaborazioni con la sua agenzia di moda. Nelle scorse ore, la donna aveva fatto una breve diretta su Tiktok, dove aveva rivelato ai suoi fans che avrebbe lasciato momentaneamente la Grande Mela per recarsi in un un’altra città degli States dove avrebbe un incontrato una personale speciale. Parole che avevano incuriosito i tanti sostenitori della compagna di Javier Martinez. A distanza di ore dall’annuncio, ecco che Helena Prestes ha rivelato di aver raggiunto Miami. L’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme alla nonna e lo zio, residenti nella città da tempo.

Helena Prestes ha riabbracciato la nonna a Miami

La modella brasiliana ha riabbracciato i suoi parenti a Miami. In alcune storie pubblicate su Instagram si vede Helena Prestes fare una sorpresa alla nonna all’interno di un’abitazione affacciata sull’oceano. La donna aveva incontrato la sua anziana parente qualche mese fa a causa di un grave lutto che aveva colpito la loro famiglia. La compagna di Javier Martinez aveva raggiunto il Brasile per stare al fianco di sua nonna, alle prese col ricovero del figlio per un grave problema di salute.