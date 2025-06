[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Libri che curano: due incontri di libroterapia al Mondadori Bookstore di Manfredonia, per restituire valore al proprio sentire.

Il Mondadori Bookstore, in collaborazione con l’associazione Ad Personam, propone due appuntamenti di libroterapia aperti al pubblico, che si terranno sabato 8 giugno e sabato 22 giugno alle ore 19:00, presso la sede del bookstore in Corso Manfredi 226, a Manfredonia.

Il percorso sarà guidato dalle psicoterapeute Silvana Spagnuolo e Maria Pasqua, e ruoterà attorno al romanzo “Ma è stupendo!” di Diego Passoni. L’iniziativa è rivolta a gruppi ristretti di partecipanti, da un minimo di 5 a un massimo di 10 persone, per garantire uno spazio intimo di dialogo e condivisione.

Libroterapia, tra pagine, parole e rinnovate consapevolezze

La libroterapia o biblioterapia è una pratica che unisce il potere delle parole alla psicologia. Si basa sulla lettura guidata di libri per stimolare la riflessione personale e facilitare l’elaborazione emotiva. Non si tratta semplicemente di leggere, ma di usare la lettura come strumento di introspezione, elaborazione ed evoluzione. Attraverso il confronto con le storie degli altri, i partecipanti, non solo esercitano l’empatia, ma sono sono chiamati a riconnettersi con la parte più profonda di sé, a esplorare il proprio vissuto e a dare un nome alle emozioni. Attraverso pagine e parole, rinnovano la propria consapevolezza sulle paure e i desideri che abitano il loro mondo interiore e sulla percezione sul mondo che li circonda. Come ricorda l’antropologa e scrittrice Michèle Petit, la libroterapia aiuta a “riconquistare una dignità di soggetto, invece di essere solo oggetto di discorsi altrui”. È, in altre parole, un viaggio dentro di sé attraverso i libri, per restituire valore al proprio sentire.