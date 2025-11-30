[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ricordo di un importante imprenditore di pesce in scatola: Saverio Petrangelo detto “Brascell”

Manfredonia – ERANO gli anni ’66 – quando un signore di nome Saverio Petrangelo, abitante in zona centro – di famiglia benestante, commerciante di pesce – un giorno per la sua generosità decise di aprire una fabbrica , per la lavorazione ed esportazione di pesce, e diventare così Imprenditore marittimo.

Aprì la Fabbrica nella zona di Macchia…ed in breve tempo dette lavoro a tante mamme e papà bisognosi. Mentre la fabbrica diventò importante subito in poco tempo per i prodotti di alta qualità…esportando in tutta Italia e all’estero – i famosi prodotti marittimi di Manfredonia – vari tipi di pesce in scatole di grandi dimensioni e anche piccoli…riuscì a fare di quell’azienda una famiglia…tutti lavoravano – però anche per molte ore…aveva addirittura messo a disposizione un pulmino per i lavoratori.

La nostra Manfredonia è sempre stata ricchissima di pesce…ed ha avuto sempre una grande tradizione – i nostri scatolami erano conosciutissimi nella Penisola.

Dopo la grande azienda di pesce, che fu creata dai noti F.lli De Cristofaro. La città lavorava ed in silenzio dava dignità alla nostra terra.

Ad affiancare i De Cristofaro c’era lui, il sig.”Brascell Petrangelo” – anche se a dire il vero noi sipontini, avevamo tantissime altre piccole aziende.

La nostra attivitá di paese; oramai ingrandita basava molto su l’economia del pescato – e le fabbriche d’esportazione di pesce freschissimo – appena pescato…passava alla produzione e alla lavorazione in scatolame – qualità di pesce buonissimo. Poi dopo tanti anni incominciò la crisi…dovuti a tanti fattori particolari …Saverio “Brascell” – chiuse la sua fabbrica…e rimase solo Camillo De Cristofaro e famiglia , che navigava nel benessere – anche se anni dopo chiuse pure lui,la sua azienda.

Toccava quindi a rimboccarsi le maniche e così aprirono altre piccole aziende, per l’importanza che aveva Manfredonia mantenere l’attività, per l’esportazione di scatolami nella Penisola…e dare lavoro a noi gente di mare.

Ricordo furono anni di grazia e di vita pacifica e tranquilla, per la fabbrica di Petrangelo. Deliziosissima dal punto di vista umano. Del benessere di un paese che aveva bisogno del pane quotidiano.

A cura di Claudio Castriotta

Foto: di Ciro Petrangelo