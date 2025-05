Uomini e Donne, Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri? Il gesto social che non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ida Platano è tornata a far parlare di sé ad anni dalla sua partecipazione ad Uomini e Donne in veste di dama e tronista del trono classico. Come ricorderete, la donna aveva intrapreso una conoscenza con Riccardo Guarnieri. Una storia d’amore costellata da una travolgente passione ed incomprensioni che li avevano portati a riprendersi e lasciarsi in più di un’occasione. L’ex cavaliere tarantino non aveva nascosto il suo forte sentimento nei confronti della parrucchiera di Brescia, che invece l’accusava di essere poco passionale. Dopo l’addio a Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha avuto una storia con Alessandro Vicinanza che sembrava avere importanti sviluppi fino al naufragio. Maria De Filippi aveva poi dato alla donna di salire sul trono di Uomini e Donne. Ma anche lì la donna non ha avuto fortuna a causa di alcuni corteggiatori troppo interessati alla visibilità. Nonostante questo, l’esperimento della conduttrice è stato altamente soddisfacente in termini di ascolti.

Uomini e Donne, Ida Platano mette mi piace ad un video con Riccardo Guarnieri

Dopo l’abbandono da Uomini e Donne, Ida Platano sembrava aver ritrovato un nuovo amore. Tuttavia, la donna non ha fatto più menzione della sua vita amorosa sui social e per questo motivo i fan sospettano che si tornata nuovamente single. Ed ecco arrivare il colpo di scena: l’ex tronista del trono classico ha messo un mi piace ad un video d’Instagram in cui appare con Riccardo Guarnieri con la seguente dedica: “Ci sono persone che non finiscono di volersi bene semplicemente perché ciò che li lega e più forte di ciò che li divide”. Molti fan sospettano che la parrucchiera di Brescia non abbia ancora dimenticato l’ex cavaliere tarantino oppure che i due si siano tornati a sentire. Nel frattempo in rete il pubblico tifa per il ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono over.