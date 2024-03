Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio sul suo ritorno: cosa ha detto

Riccardo Guarnieri è tornato ad essere protagonista di Uomini e Donne anche se vi è assente da ormai tantissimo tempo. Ida Platano la scorsa domenica è stata ospite con Gemma Galgani del salotto televisivo di Verissimo. Le due donne oltre a parlare della loro grande amicizia hanno fatto dei chiari riferimenti a Riccardo Guarnieri. Parlando di un possibile ritorno del cavaliere tarantino in trasmissione, la tronista di Uomini e Donne ha preferito rimanere vaga. A tal proposito, Ida Platano ha dichiarato: “Non so cosa dirti. Scioccante no”. Gemma Galgani invece è stata più lapidaria, affermando di non volerlo rivedere in trasmissione. La torinese teme che la sua amica si possa risentire nuovamente male ed abbia bisogno di lei qualora Riccardo Guarnieri torni a corteggiarla in trasmissione.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non torna e replica a Gemma Galgani e Ida Platano

Gemma Galgani ha fatto delle affermazioni forti su Riccardo Guarnieri, accusandolo di non aver contraccambiato nella stessa misura l’amore che Ida Platano nutriva nei suoi confronti nel corso di un’intervista a Verissimo. Parole che sono arrivate alle orecchie dell’ex volto di Uomini e Donne che non ha esitato a rompere il silenzio sull’intervista postando una lunga storia sul proprio profilo Instagram con chiaro riferimento ad Ida Platano e Gemma. In merito a ciò, Riccardo Guarnieri ha scritto che il suo presente è accanto ad un’altra persona alla quale tiene tantissimo e rispetta. A tal proposito, ha aggiunto: “Non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”. In questo modo, Riccardo Guarnieri ha smentito categoricamente il suo ritorno nel dating show di Canale 5.