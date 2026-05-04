Raul Dumitras sempre più distante da Lucia al GF Vip: “Ho difficoltà a comunicare con lei”

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Raul Dumitras ha chiaramente detto di voler stare fuori da ogni dinamica tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip eppure spesso viene tirato in mezzo.

Nelle scorse ore il gieffino chiacchierando con Raimondo Todaro ha ribadito che non vuole assolutamente far parte di un triangolo amoroso. A detta sua all’inizio l’ha presa con il sorriso ma poi è stato chiaro perché pensa che lo scherzo sia bello quando dura poco. Raul Dumitras pensa che Lucia Ilardo sia solo interessata alle dinamiche e che spesso cerca di mettere zizzania solo per attirare l’attenzione.

Raul Dumitras non condivide il comportamento di Lucia Ilardo al GF Vip: le rivelazioni del gieffino

Il modo di fare della gieffina non piace affatto a Raul Dumitras, al ballerino ha detto che non ha nessun effetto su di lui perché resta del tutto indifferente. Non mette in dubbio che lei sia intelligente ed educata ma non condivide il suo comportamento.

Il gieffino ha anche detto che spesso ha difficoltà a comunicare con Lucia Ilardo perché in ogni situazione si mette in mezzo. Pensa che in molte occasioni affermi di proposito il contrario solo per provocare. Ha parlato anche della nomination dicendo che la loro reazione è stato totalmente diversa, lui l’ha nominata perché voleva farlo lei invece lo ha fatto solo per ripicca.