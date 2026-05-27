Raul Dumitras parla di Lucia dopo il GF Vip: “Ci siamo sentiti, c’è sempre quel filo di malizia…”

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Al Grande Fratello Vip in più occasioni Lucia Ilardo ha manifestato interesse nei confronti di Raul Dumitras, lui però non ha voluto alimentarlo perché non era interessato a formare un triangolo amoroso con lei e Renato Biancardi.

Finito il reality sembra esserci stato un distacco tra l’ex gieffina e il napoletano, in che rapporti è invece con Raul? Lui nei giorni scorsi ha smesso di seguirla sui social e in molti hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo tra loro. Nelle scorse ore a fare chiarezza è stato lui tramite le sue storie di Instagram. Riferendosi al Grande Fratello Vip ha detto che lui e i suoi compagni di avventura sono stati fortunati a vivere una simile esperienza, ha però ammesso che è stato particolare tornare alla normalità.

Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras dopo il Grande Fratello Vip? Le rivelazioni dell’ex gieffino

Ai suoi follower, riferendosi a Lucia Ilardo, ha detto che potrebbe parlare tanto e giocare su questa cosa ma la realtà è che non c’è nulla tra loro e non c’è mai stato niente. A detta sua all’inizio non si capivano nella casa poi però si sono chiariti ed è nato un bel rapporto durante un intenso percorso.

Raul Dumitras ha poi svelato: “Ci siamo sentiti, le ho spiegato il mio punto di vista e potremo forse non essere della stessa idea”. A detta sua ha provato a vivere con leggerezza questa amicizia ma c’è sempre quel filo di malizia che a lui non interessa alimentare. Ha poi concluso dicendo che non ha tempo da perdere con storielle inventate.