Raul Dumitras parla di Lucia dopo il GF Vip: “Ci siamo sentiti, c’è sempre quel filo di malizia…”
Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras dopo il Grande Fratello Vip? Le rivelazioni dell'ex gieffino.
Al Grande Fratello Vip in più occasioni Lucia Ilardo ha manifestato interesse nei confronti di Raul Dumitras, lui però non ha voluto alimentarlo perché non era interessato a formare un triangolo amoroso con lei e Renato Biancardi.
Finito il reality sembra esserci stato un distacco tra l’ex gieffina e il napoletano, in che rapporti è invece con Raul? Lui nei giorni scorsi ha smesso di seguirla sui social e in molti hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo tra loro. Nelle scorse ore a fare chiarezza è stato lui tramite le sue storie di Instagram. Riferendosi al Grande Fratello Vip ha detto che lui e i suoi compagni di avventura sono stati fortunati a vivere una simile esperienza, ha però ammesso che è stato particolare tornare alla normalità.
Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras dopo il Grande Fratello Vip? Le rivelazioni dell’ex gieffino
Ai suoi follower, riferendosi a Lucia Ilardo, ha detto che potrebbe parlare tanto e giocare su questa cosa ma la realtà è che non c’è nulla tra loro e non c’è mai stato niente. A detta sua all’inizio non si capivano nella casa poi però si sono chiariti ed è nato un bel rapporto durante un intenso percorso.
Raul Dumitras ha poi svelato: “Ci siamo sentiti, le ho spiegato il mio punto di vista e potremo forse non essere della stessa idea”. A detta sua ha provato a vivere con leggerezza questa amicizia ma c’è sempre quel filo di malizia che a lui non interessa alimentare. Ha poi concluso dicendo che non ha tempo da perdere con storielle inventate.