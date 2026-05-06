GF Vip, Raul Dumitras critica il comportamento di Lucia Ilardo: “Non potremo mai essere più che amici”

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Mentre Lucia Ilardo continua a ribadire che non le dispiacerebbe conoscere meglio Raul Dumitras fuori dal Grande Fratello Vip lui rimane categorico, tra loro non nascerà mai nulla.

Poco fa in giardino Alessandra Mussolini ha cercato di capire perché c’è questa animosità tra lui e la gieffina, sperava di fargli cambiare idea ma è stato del tutto inutile. Il gieffino ha chiaramente detto che non riesce ad andare d’accordo con Lucia Ilardo perché il suo comportamento non gli piace. Non apprezza affatto il gioco che continua a fare con lui e Renato.

Raul Dumitras duro nei confronti di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: al gieffino non piace come si comporta

Alessandra Mussolini ha fatto notare al gieffino che Lucia Ilardo lo difende sempre nella casa più spiata dagli italiani e ha sempre delle parole di apprezzamento per lui. A quel punto lui le ha detto che allora la gieffina non è coerente dal momento che l’ha pure nominato.

I due hanno continuato a parlare di Lucia ma Raul Dumitras non ha cambiato idea su di lei. Tra le varie cose ha anche detto che potrebbero essere molto amici ma gli dà fastidio il fatto che la butti sempre sullo stuzzicare. Il ragazzo ha aggiunto: “Io e lei non potremo mai essere più che amici. Alcuni suoi lati mi ricordano cose che mi hanno fatto male”.