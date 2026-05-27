Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: chi resta nella nuova stagione della soap opera

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Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 11 sono iniziate a Roma. Per questa ragione, c’è grande attesa di sapere quali personaggi sono stati confermati per le nuove puntate in arrivo da settembre sui teleschermi di Rai 1. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal set si apprende che nella nuova stagione ci sarà Marcello Barbieri interpretato dall’attore Pietro Masotti. L’uomo continuerà ad inseguire il suo lieto fine con Rosa Camilli, che nell’ultima puntata de Il Paradiso delle signore ha subito una grave ferita alla gamba. Inoltre presente anche Umberto Guarnieri interpretato dall’attore Roberto Farnesi. Proprio quest’ultima ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui appare nel suo camerino prima di iniziare le riprese. Confermata la presenza di Matteo Portelli. Il personaggio avrà sempre più spazio nell’undicesima stagione della soap opera grazie alla storia d’amore con Odile.

Il Paradiso delle signore 11, Matteo, Odile e Roberto confermati nel cast

Oltre a Matteo Portelli e Odile, presenti anche Ciro e Concetta Puglisi. La coppia di siciliani tornerà ad animare le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano negli anni 60. La sarta continuerà a soddisfare la clientela con i suoi preziosi consigli mentre suo marito intratterà i clienti nel bar del circolo. Confermato anche Roberto Landi interpretato da Filippo Scarafia. L’uomo continuerà a gestire Il Paradiso delle signore 11 insieme a Marta e Botteri. In forse, invece, la presenza di Irene, Johnny, Anita e Cesare dopo gli ultimi sviluppi narrativi. Secondo le indiscrezioni trapelate sul set si apprende che gli sceneggiatori avrebbero arruolato nuovi personaggi per la nuova stagione della soap opera.