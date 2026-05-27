Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: la reazione di Stefano De Martino

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Belen Rodriguez non sta vivendo un periodo facile. Nelle scorse ore, la showgirl argentina è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo essere rimasta vittima di un momento di grande fragilità. Secondo quando riportato dall’Ansa, Alcuni vicini hanno sentito la donna urlare e parlare in modo confusionario, tanto da chiamare le forze dell’ordine ed i soccorsi che l’hanno portata in una struttura per dei controlli. Un ricovero fortunatamente breve per la donna, che ha potuto tornare a casa in serata. A distanza di ore, ecco che Fanpage ha svelato la reazione di Stefano De Martino in seguito ai problemi sorti con l’ex moglie. Secondo quando riportato dal noto portale, il conduttore avrebbe lasciato immediatamente le registrazioni di Affari Tuoi a Roma per correre a Milano per sincerarsi delle condizioni di Belen Rodriguez. Il napoletano “avrebbe contribuito a convincere Rodriguez a farsi trasportare in codice giallo al Policlinico con l’ambulanza. Un supporto proseguito anche nelle ore successive della giornata, che De Martino avrebbe dedicato all’ex moglie, prima accompagnandola in ospedale e poi saltando la trasferta per le previste registrazioni di Affari Tuoi.“

Stefano De Martino ha lasciato Affari Tuoi per stare vicino a Belen Rodriguez

Stefano De Martino è corso da Belen Rodriguez per starle vicino nonostante fosse impegnato con le riprese di Affari Tuoi, programma che conduce ogni giorno su Rai 1. Un momento buio per la showgirl argentina che arriva dopo la decisione di Mediaset di sostituirla alla conduzione dell’Isola dei famosi, le cui registrazioni partiranno a breve nelle Filippine. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di affidare il reality show a Selvaggia Lucarelli come riportato da Gabriele Parpiglia. Una decisione che non sarebbe andata a genio all’ex moglie di Stefano De Martino, che avrebbe accusato un crollo.