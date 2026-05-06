GF Vip, la rivelazione di Raimondo Todaro su Francesca Tocca stupisce: “La risposerei”

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Nel corso della 14esima puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un momento dedicato a Raimondo Todaro durante il quale è tornato a parlare della sua storia d’amore con l’ex moglie Francesca Tocca.

Il loro rapporto ha vissuto molti alti e bassi, dopo due anni di separazione avevano provato a riconciliarsi ma tra loro non ha funzionato e hanno deciso di prendere strade diverse. Le incomprensioni tra loro non sono mancate e all’inizio non è stato semplice trovare un equilibrio, oggi però c’è rispetto e affetto. Ilary Blasi ha chiesto a Raimondo Todaro come mai tra loro sia finita, lui ha detto che non c’è stato un motivo preciso. A detta sua la cosa è scemata lentamente, lui ad un certo punto non si sentiva più una priorità.

Parole speciali di Raimondo Todaro per Francesca Tocca al GF Vip: il gieffino risposerebbe l’ex moglie

Nonostante il loro matrimonio sia giunto al capolinea il ballerino non rinnega nulla perché il loro è stato un grande amore. Alla conduttrice ha detto: “La risposerei sapendo pure di finire male perché mi reputo una persona felice e fortunata. Ci siamo amati per tanti anni, abbiamo una figlia spettacolare, ci vogliamo ancora bene e c’è rispetto“.

Raimondo Todaro riferendosi all’ex moglie ha detto che occuperà sempre un posto speciale nel suo cuore, soprattutto perché è la mamma di Jasmine. Il gieffino ieri sera al Grande Fratello Vip ha anche detto che se i figli sono lo specchio dei genitori pensa che lui e Francesca Tocca sono stati molti bravi. Selvaggia Lucarelli si è detta molto colpita dalle parole del ballerino, a detta sua è un segno di grande affetto e maturità il fatto che non rinneghi nulla e che parli con tanta sensibilità e delicatezza dell’ex moglie.