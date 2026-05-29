Racconto di una notte, anticipazioni 29 maggio 2026: Mahir chiede a Canfeza di sposarlo, lei rifiuta perché…
Asaf chiede a Ezra la mano di Canfeza, scatta la scintilla tra Sare e Salih. Gli spoiler di Racconto di una notte rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 29 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Afet e Ferman hanno scoperto che Asaf c’entra qualcosa con la scomparsa di Sila. Cabir intanto è apparso su tutte le furie ma una telefonata di Sila ha capovolto la situazione.
Spoiler Racconto di una notte 29 maggio 2026: Asaf chiede a Ezra la mano di Canfeza, scatta la scintilla tra Sare e Salih
Mahir chiederà Canfeza di diventare sua moglie, lei però ha paura che la famiglia Yilmaz non approverà la loro unione ed è per questo che rifiuterà la sua proposta. Lui deciderà di chiamare Asaf, lui all’insaputa di Afet si recherà ad Agva dal nipote per chiedere in modo ufficiale a Ezra la mano della nipote.
Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Salih andrà a prendere Rasit, Sare e Mavis per recarsi tutti insieme ad Agva per la lieta novità. Quando lui e Sare si incontreranno per la prima volta scatterà subito la scintilla tra loro.