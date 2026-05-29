Racconto di una notte, anticipazioni 29 maggio 2026: Mahir chiede a Canfeza di sposarlo, lei rifiuta perché…

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 29 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Afet e Ferman hanno scoperto che Asaf c’entra qualcosa con la scomparsa di Sila. Cabir intanto è apparso su tutte le furie ma una telefonata di Sila ha capovolto la situazione.

Spoiler Racconto di una notte 29 maggio 2026: Asaf chiede a Ezra la mano di Canfeza, scatta la scintilla tra Sare e Salih

Mahir chiederà Canfeza di diventare sua moglie, lei però ha paura che la famiglia Yilmaz non approverà la loro unione ed è per questo che rifiuterà la sua proposta. Lui deciderà di chiamare Asaf, lui all’insaputa di Afet si recherà ad Agva dal nipote per chiedere in modo ufficiale a Ezra la mano della nipote.

Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Salih andrà a prendere Rasit, Sare e Mavis per recarsi tutti insieme ad Agva per la lieta novità. Quando lui e Sare si incontreranno per la prima volta scatterà subito la scintilla tra loro.