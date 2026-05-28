Racconto di una notte, anticipazioni 28 maggio 2026: Sare chiama Mahir, lui vuole impedire la partenza di Ezra e Canfeza ma…

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 28 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che per proteggere Mahir Canfeza ha deciso di andare via con la nonna, le due andranno in Grecia. Intanto lui insieme a Sila metteranno in atto una finta emergenza per permettere alla ragazza di scappare.

Spoiler Racconto di una notte 28 maggio 2026: Ferman e Afet scoprono che Asaf c’entra con la scomparsa di Sila

Sare sarà preoccupata per Ezra e Canfeza, deciderà quindi di chiamare Mahir per raccontargli che Afet le sta minacciando. Lui si recherà subito al porto per impedire alle due donne di andare in Grecia ma scoprirà che sono già partite. Nonna e nipote grazie ad un tassista riusciranno a rifugiarsi in un hotel, non hanno però molti soldi e le preoccupazioni aumenteranno.

Selim porterà Sila in un bosco, lei pensa che Asaf l’abbia tradita e che abbia un accordo con il suo rapitore, le cose però non stanno così. Dopo che Asaf verrà dimesso dall’ospedale Ferman e Afet scopriranno che è coinvolto con la scomparsa di Sila. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Cabir sarà furioso, una chiamata di Sila però cambierà tutto.