Racconto di una notte, anticipazioni 21 maggio 2026: Sureyya chiama Afet, momento romantico per Canfeza e Mahir

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 21 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ferman in ospedale dovrà fornire la sua testimonianza alla Polizia, lì però si sente al sicuro infatti non vorrebbe lasciare la struttura. La madre insisterà affinché ritorni a casa promettendogli che nessuno gli farà del male finché lei sarà viva.

Spoiler Racconto di una notte 21 maggio 2026: Kursat contatta Mahir, vuole incontrare lui e Canfeza

Sureyya vuole a tutti i costi riprendere l’anello che le aveva regalo il marito, la donna lo ha lasciato a casa Yilmaz e si metterà in contatto con Afet. Lei ne approfitterà per chiederle dove si trovino, si farà mandare la posizione assicurandole che le manderà l’anello il prima possibile.

Grazie all’aiuto di Ayca, Canfeza e Mahir riusciranno a godersi una romantica uscita, lei però in preda alla nostalgia deciderà di chiamare la sua famiglia con il telefono di Mahir. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che poco dopo lui verrà contattato da Kursat che gli dirà di voler incontrare sia lui che Canfeza. L’uomo gli farà anche una promessa, in cambio gli svelerà il nome del vero assassino di suo padre.