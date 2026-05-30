Racconto di una notte, anticipazioni 30 maggio 2026 Sevde furiosa, Selim scopre che Sila…

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 14.15. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 30 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Canfeza ha preferito rifiutare la proposta di matrimonio del suo amato perché convinta che la famiglia Yilmaz non accetterà mai la loro unione. Asaf però ha deciso di andare dalla nonna della ragazza per chiedere la sua mano in modo tradizionale.

Spoiler Racconto di una notte 30 maggio 2026: Selim cambia atteggiamento con Sila, Kursat fa una scoperta

Sevde alla villa andrà su tutte le furie non appena scoprirà che Gulizar e Mustafa hanno lasciato Sila nelle mani di Selim, avrà infatti da ridire sul loro piano. Nel frattempo Selim inizierà ad essere molto più gentile nei confronti della ragazza quando scoprirà che aspetta un bambino.

L’uomo cambierà atteggiamento dopo essersi ricordato di un avvenimento misterioso che risale a molti anni fa. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Rasit sta ancora tenendo prigioniero Kursat, quest’ultimo scoprirà che Savas è morto. Mavis invece riceverà un messaggio che sembrerà essere da parte di suo figlio.